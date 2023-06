2019. Julien Cottet, jeune allergologue, vient de s'installer dans son cabinet. Ce jour-là, il reçoit un petit garçon accompagné de sa mère. L'enfant souffre d'allergies liées au pollen : un diagnostic fréquent à cette période de l'année.

À chaque rendez-vous médical, le médecin mène ce qu'il appelle des "interrogatoires policiers". "On interroge les patients sur leur habitat, sur leur mode de vie, sur leurs hobbies, tout ce qu'ils ont à domicile, tout ce qu'ils utilisent tous les jours, tous les antécédents et notamment les antécédents familiaux. Puisque l'allergie, c'est une maladie héréditaire", explique l'allergologue dans le nouvel épisode de "Symptômes".

La mère du garçon, âgée d'une trentaine d'années, explique ne souffrir d'aucune allergie. Elle ajoute en revanche être victime de graves malaises à répétition. Une maladie qu'aucun médecin n'a réussi à diagnostiquer jusqu'ici. Elle explique que ces malaises ont eu lieu lors de ses vacances au ski avec ses enfants, pendant trois années consécutives. Depuis, elle n'y est plus retournée et vit dans la peur que cela se reproduise un jour.



"Quand on est médecin, on se dit 'tiens, c'est bizarre'. Une patiente en bonne santé qui a une trentaine d'années, qui dit qu'elle fait des malaises et que personne n'est capable de dire ce que c'est ? (…) On voyait qu'elle était perdue", se rappelle l'allergologue. Interloqué, Julien Cottet s'interroge et la questionne davantage sur ses mystérieux malaises dont elle est victime.



À écouter 45. Malaises à répétition : l'enquête d'un allergologue pour aider une patiente 00:28:40

"Elle est ce qu'on appelle ultra sédentaire. Elle ne fait aucun exercice physique, n'est pas en surpoids, ni en situation d'obésité. Mais elle me dit 'le seul effort physique que je fais de l'année, c'est quand je vais skier', sinon elle ne fait rien du tout. Elle me dit 'au ski, 'le matin, ça se passe très bien et l'après-midi, systématiquement, quand je repars du déjeuner, je fais un malaise et je finis aux urgences", rapporte le docteur.

L'allergologue est touché par le récit de la jeune femme et, face à sa détresse, propose de la revoir lors d'une prochaine consultation. Pourtant, Julien Cottet le sait : le cas de cette patiente s'éloigne de sa pratique, mais la particularité de ce cas l'interpelle. Quelle peut bien être l'origine de ces malaises ?

Quelques semaines plus tard, Julien Cottet la reçoit seule, cette fois-ci. De nouveau, il reprend les interrogatoires et passe en revue toute son errance médicale jusqu'ici. "Elle avait eu une batterie exceptionnelle de tests dans tous les sens. Elle avait même eu une coronarographie de stress et des examens très poussés. Elle avait eu des examens neurologiques et des biologies à ne plus savoir quoi en faire", se souvient le médecin.

Antécédents familiaux, habitudes de vie… Tous deux passent au crible les éléments pouvant expliquer ces graves pertes de connaissance. "Elle n'a jamais eu la moindre pathologie. Elle m'avait amené son carnet de santé, qui était désespérément vide. Donc c'est compliqué." Pourtant, un détail dans l'histoire de la jeune femme va interpeller le docteur, un petit détail que personne n'avait encore pris en compte jusqu'ici.



