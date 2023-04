Médecin généraliste remplaçant, Florent exerce régulièrement dans un même cabinet pendant les vacances scolaires. Lors de ces déplacements, ce jeune diplômé suit et récupère les dossiers des patients de l'établissement. S'il a l'habitude de traiter de pathologies communes, le médecin est parfois confronté à des histoires plus lourdes et plus complexes. De cette expérience, Florent retient une consultation en particulier. Une visite médicale qui a marqué sa carrière à tout jamais : ce jour où deux femmes sont entrées dans son bureau…

"J'ai senti tout de suite qu'elles arrivaient avec une histoire chargée. En tout cas avec un moral qui n'était pas du tout au beau fixe au moment de rentrer dans la salle d'examen. On n'a souvent pas besoin de mots pour avoir une première impression sur les gens", se remémore-t-il dans le nouvel épisode de Symptômes.

Très vite, une des deux femmes prend les devants et explique le motif de la consultation : toutes deux auraient besoin d'un arrêt de travail pour se reposer quelques jours. "Elle me raconte qu'elles étaient dans une démarche d'adopter un enfant (…) et qu'on les a contacté il y a plusieurs semaines pour leur annoncer que leur dossier avait été retenu", explique Florent avant de poursuivre : "elles ont été convoquées sur Paris, pour qu'on leur donne des détails sur ce dossier, et à cette convocation, on leur a annoncé que, finalement, leur dossier n'avait pas été retenu car avait été jugé non suffisamment solide."



À écouter 42. Quand l'intuition d'un médecin généraliste évite le pire à une patiente 00:28:46

Face à la situation, Florent ne peut qu'imaginer la douleur du couple. Si le médecin comprend la demande des deux femmes, le praticien ne s'arrête pas qu'à l'arrêt de travail. L'attention du docteur a été retenue par l'autre femme, mutique tout au long de la consultation. "La deuxième femme que j'ai identifiée comme un peu plus passive s'est lourdement assise dans la chaise en arrivant dans la pièce et n'a plus bougé. Elle ne sourit pas, ne me regarde pas dans les yeux. On sentait vraiment que quelque chose se passait", affirme le médecin remplaçant.

Devant l'attitude et le teint pâle de la patiente, Florent préfère ne prendre aucun risque en lui prescrivant un bilan sanguin. "Peut être que je le fais pour rien et que le bilan sera normal, et tant mieux. J'aurais fait une précaution inutile, mais pour autant, j'ai quand même mon instinct qui me dit 'creuse un peu du côté de cette personne là'", se rappelle-t-il. Les deux femmes acquiescent et quittent le cabinet pour réaliser cet examen de contrôle. Florent, lui, reprend le cours de sa journée et enchaîne les autres consultations.

Ce n'est que le lendemain que le praticien reçoit des nouvelles de la patiente. "Le laboratoire m'appelle pour me communiquer les résultats de la prise de sang. Ça se fait fréquemment quand il y a une anomalie sur le bilan biologique qui nécessite qu'on prévienne ou qu'on intervienne rapidement auprès du patient." L'intuition du praticien se confirme : la prise de sang est problématique. À ce moment-là, Florent est encore loin d'imaginer l'ampleur de la situation et ce qui se cache réellement derrière ces résultats.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info