Allergies : les signes qui montrent que vous devez consulter un allergologue

Changements climatiques, pollution de l'air, prédisposions génétiques… Nombreux sont les facteurs expliquant l'augmentation des allergies ces dernières années. "On a 25 % de la population qui est atteint de rhinite allergique et 10 % des enfants qui sont asthmatiques", précise l'allergologue Julien Cottet.

Si les allergies sont aujourd'hui courantes, il peut être dangereux d'en sous-estimer les signes. Quand certains symptômes deviennent trop récurrents, la visite chez un professionnel de santé s'impose. "C'est la chronicité des symptômes qui fait qu'on doit consulter un médecin, quel qu'ils soient, et donc un allergologue dans le cas de l'allergie", poursuit Julien Cottet.

Problème respiratoire, nez bouché, qui coule et gratte, éternuements, yeux qui démangent avec une sensation de grains de sable, peuvent être le signe d'une conjonctivite allergique, souvent provoquée par des allergènes environnementaux. Si les symptômes reviennent régulièrement et durent plus de six semaines : il est recommandé de faire un bilan médical.



L'asthme est également concerné. "Il faut sortir de cette idée que la crise d'asthme, c'est que les sifflements. C'est faux. La plupart des asthmatiques ne sifflent pas et bien des gens sifflent sans être asthmatiques. L'asthme, c'est la toux, la toux la nuit, la toux en journée et des symptômes à l'effort." Une toux récurrente, qui s'installe dans le temps, nécessite alors l'expertise d'un médecin, et ce, quelle que soit la période de l'année.



Attention à ne pas confondre avec des virus

"Certains pensent faire des bronchites chroniques l'hiver et attraper des virus ou des bactéries. Et en fait, ce sont d'authentiques allergiques respiratoires." Pollen, acariens, mauvaises herbes… Les causes des maladies respiratoires sont multiples. Il est donc nécessaire d'être vigilant qu'importe la saison.

Pour l'allergie alimentaire, les signes peuvent être variés et les réactions s'avèrent parfois graves, avec une mise en jeu du pronostic vital. Dans le dernier épisode de "Symptômes", Julien Cottet raconte le cas très particulier d'une patiente atteinte d'une "anaphylaxie induite par l'effort physique". Dans la plupart des cas, si un malaise, une crise d'asthme, ou un œdème se manifeste quelques minutes après la consommation d'un aliment, il faut appeler un médecin et ne plus manger l'aliment allergène concerné.

Les piqûres d'insectes peuvent également mettre en danger les personnes allergiques. En revanche, la piqure peut parfois créer une réaction cutanée mais ce n'est pas pour autant une allergie. "Ça peut être très chaud, ça peut même prendre l'articulation sus ou sous jacente, mais ce n'est pas de l'allergie. C'est ça qu'il faut que les auditeurs retiennent, c'est surtout la gravité de la situation qui doit alerter, et la chronicité des symptômes."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info