Matthieu Cantet est médecin généraliste. Lorsqu'il travaillait pour SOS Médecins à Pau, il a visité à trois reprises un patient, âgé, mais en très bonne santé, qui présentait des symptômes très différents à chaque fois… Il raconte cette histoire dans un nouvel épisode du podcast Symptômes.

C'est l'hiver, et les visites s'enchaînent pour Matthieu Cantet. Il est appelé un après-midi pour un patient constipé. Il se rend à son domicile, une villa cossue, en périphérie de la ville. "Il m'apprend qu'il n'a aucune pathologie, aucun traitement. À 70 ans, c'est quand même assez notable", explique Matthieu Cantet. Le docteur l'ausculte, le questionne sur ses habitudes : c'est une constipation très classique. Il lui prescrit des laxatifs.

Dans les semaines qui suivent, il apprend que ce patient a été consulté à plusieurs reprises par ses collègues, toujours pour les mêmes motifs. Il s'inquiète : "Vu son âge, on pense toujours au risque de cancer du côlon." Après une coloscopie, la piste du cancer est écartée. Pourtant, Matthieu Cantet va revoir ce patient quelques mois plus tard…

Je vois son nom s'afficher : je me dis que c'est un point de bascule, je rends chez lui rapidement Matthieu Cantet

La première fois qu'il le revoit, son patient a fait un malaise au réveil. Matthieu Cantet le trouve très fatigué. Il établit rapidement un diagnostic : il s'agit d'une hypotension orthostatique. Il est difficile de déterminer la cause de ce type de maladie. Matthieu Cantet en informe le médecin traitant, et ne s'inquiète pas davantage.



Mais plusieurs mois après, le médecin a de nouveau affaire à lui : "Je vois son nom s'afficher : je me dis que c'est un point de bascule, je rends chez lui rapidement". Son patient ne vient pas l'accueillir.

Le docteur ne le reconnaît plus. "Il a complètement changé, il n'est plus du tout bavard. Il marche au ralenti, et me paraît extrêmement fatigué." Son patient lui confie avoir chuté dans l'escalier. Matthieu Cantet l'examine et l'interroge longuement : tout semble normal. Dépité, il observe son patient et remarque quelque chose, qui pourrait tout expliquer…



Matthieu Cantet est l'auteur de Médecine intégrative. Pour le praticien (Chronique Sociale). Retrouvez-le sur Instagram, et prochainement dans son podcast "Super Docteur", destiné aux médecins généralistes.