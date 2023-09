Été 2017. Cela fait quelques mois que Pauline est installée en cabinet. La jeune praticienne sort tout juste de ses études de gastro-entérologie, et lorsqu'on est en début de carrière, certaines histoires peuvent marquer une pratique à jamais… C'est le cas pour cette médecin, qui se souvient parfaitement du jour où elle reçoit ce patient. "Cet homme de 28 ans, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il vient accompagné par son épouse", précise-t-elle.

Le patient explique avoir été hospitalisé un mois avant cette consultation pour des vomissements et des douleurs abdominales. "On lui a fait une échographie abdominale, d'après ce que je comprends, qui a mis en évidence un foie gras", se remémore Pauline. Un foie gras peut être en lien avec une consommation d'alcool excessive, une alimentation trop riche ou déséquilibrée. Les personnes atteintes présentent souvent un surpoids, or, ce n'est pas le cas du patient. Si les prises de sang montrent un bilan du foie perturbé, Pauline pense davantage à un simple un épisode viral.

"Il y a plein de tableaux infectieux possibles. On sait bien que si on mange par exemple un aliment un peu douteux, on peut avoir une gastro-entérite virale ou bactérienne. Et ça peut entraîner des anomalies du bilan du foie", affirme la médecin. D'autant plus que ce jour-là, le patient ne montre plus aucun symptôme. "Le tableau clinique en consultation me rassure et j'ai surtout l'impression qu'elle n'est pas forcément nécessaire." À la fin de cette visite médicale, Pauline est pratiquement sûre de ne jamais revoir le patient mais par acquis de conscience, elle lui prescrit un nouveau bilan. Pourtant, un mois plus tard, cet homme revient la voir.

De retour au cabinet, le patient explique avoir été une nouvelle fois atteint de vomissements répétés. Mais de nouveau, les symptômes ont totalement disparu. Pour Pauline, l'hypothèse de l'intoxication alimentaire est peu crédible, les vomissements ayant duré quinze jours.

"Les intoxications alimentaires sont souvent très violentes, avec beaucoup de symptômes, effectivement des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, mais elles rentrent dans l'ordre quelques jours plus tard. C'est très long, quinze jours", s'étonne la gastro-entérologue. Le patient a déjà réalisé une fibroscopie et une échographie abdominale aux urgences, sans réelles anomalies. Pour être sûre de ne rien rater, Pauline décide de poursuivre les examens et de les compléter par un scanner abdominal.

La deuxième consultation se termine. La praticienne n'est pas inquiète et pourtant, la médecin ne réalise pas qu'elle n'est qu'au début d'une prise en charge qui durera presqu'une année avant qu'elle parvienne à diagnostiquer et guérir ce jeune patient...



