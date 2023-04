Le sommeil avant minuit est-il vraiment meilleur ?

On connaît tous ce dicton selon lequel les heures avant minuit comptent double, est-ce vrai ou s’agit-il d’une idée reçue ? Je vais vous faire une réponse de Normand : un peu des deux.

Pour le comprendre, il faut rappeler que le sommeil est constitué de cycles dans lesquels on passe par différents stades : le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, celui du rêve. Or, en début de nuit, les cycles sont plus riches en sommeil profond qu’en fin de nuit.

Et le sommeil profond, c’est le plus récupérateur ! Toutes les fonctions vitales ralentissent. Le métabolisme et le cœur se mettent au repos. C’est à ce moment-là que le corps récupère de toute la fatigue accumulée.

Les 3 premières heures sont les plus régénératrices

Donc, peu importe que l’on s’endorme à 23 heures ou à 2 heures du matin, ce sont les premières de sommeil qui sont les plus réparatrices. Les 3 premières heures de la nuit sont les plus régénératrices. Mais le moment où elles débutent a quand même son importance. S’endormir à 23 heures ou à 3 heures du matin, cela ne revient pas tout à fait au même. Après 3 ou 4 heures du matin, le sommeil lent profond peut être raccourci en raison de notre horloge biologique qui sait qu’on doit se réveiller dans peu de temps.



Les recherches sur le sommeil ont également montré l’importance de ne pas trop se déconnecter de son horloge biologique. Cette horloge interne gouverne les fonctions de notre organisme, comme les rythmes veille/sommeil ou la température de notre corps.

C’est elle qui fait de nous des couche-tôt, déjà dans les bras de Morphée à 22 heures, des couche-tard s’endormant plutôt entre minuit et une heure du matin /ou pour la majorité d’entre nous, des personnes ayant un rythme intermédiaire. Pour avoir un sommeil optimal, il est préférable de respecter ses rythmes biologiques.

Ce n’est pas tout : il faut aussi veiller à sa durée et à la régularité de ses horaires. On a besoin, en moyenne, d’au moins sept heures de sommeil pour bien récupérer. Avec les impératifs sociaux, il est difficile, en se couchant à 3 heures du matin, d’avoir une quantité suffisante de sommeil.

Le meilleur moment se situerait entre 22h et 23h

Cela veut dire que le créneau optimal pour s’endormir se situe plutôt autour de 23 heures. Selon une récente étude, le meilleur moment se situerait entre 22 heures et 23 heures pour la majorité des adultes.

Des chercheurs ont suivi pendant plus de 5 ans l’état de santé de 88 000 personnes en Grande-Bretagne, après avoir enregistré les données de leur sommeil, notamment leurs heures d’endormissement et de réveil. L’étude a montré que les personnes qui s’endorment entre 22 et 23 heures ont moins de risque de développer une maladie cardiovasculaire. Celles qui s’endorment après minuit ont un risque accru de 25%. Et même celles qui s’endorment tôt, avant 22 heures, ont un risque augmenté de 24%.



En se couchant trop tôt ou trop tard, on peut perturber son horloge biologique, ce qui est préjudiciable pour la santé. Selon les chercheurs, cela pourrait avoir des conséquences sur le métabolisme, notamment sur la régulation du glucose, et sur les mécanismes inflammatoires, des facteurs qui interviennent dans le risque de maladie cardiovasculaire.

Pour la plupart des adultes, s’endormir avant minuit est donc préférable car cela leur permet d’être en accord avec leur horloge biologique. Un bon moyen de s’en assurer, c’est de voir en vacances à quelle heure on a envie spontanément de s’endormir. Le bon vieux dicton, "Les heures avant minuit comptent double", n’est pas vraiment exact, mais sa mise en pratique peut avoir du bon !

