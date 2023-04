Slip, boxer ou caleçon : les sous-vêtements peuvent-ils influencer la fertilité des hommes ?

Aujourd’hui, nous nous intéressons aux sous-vêtements masculins pour voir ce qu'il est préférable de porter du point de vue de la santé. Ces dernières années, plusieurs études ont suggéré que le port de sous-vêtements moulants pouvait être mauvais pour la fertilité.



La qualité du sperme se détériore quand il est exposé trop longtemps à la chaleur. Des chercheurs ont d’ailleurs remarqué que certains hommes, ayant des problèmes de fertilité, exerçaient une profession qui les exposait à la chaleur, comme les boulangers par exemple, ou à des températures trop élevées pour les testicules. C’est le cas des chauffeurs qui passent beaucoup de temps assis, ce qui augmente la température au niveau des parties génitales.



En clair, ce qui garde au chaud les parties intimes n’est pas propice à la fertilité. D’ailleurs, cette constatation a amené des médecins à travailler sur un slip chauffant pour servir de contraception masculine. Pour perturber la fabrication des spermatozoïdes, il doit être porté quinze heures par jour. Et il est censé agir au bout de 3 mois, car c’est à peu près la durée du processus de fabrication des spermatozoïdes.

La contraception thermique, c’est comme cela qu’on l’appelle, a déjà séduit certains hommes, mais elle est encore à l’étude. Expérimentale, elle n’est pas reconnue par les autorités françaises.

Une question plus sensible pour certains hommes

Pour la fertilité, mieux vaut éviter la surchauffe. Ainsi, un sous-vêtement trop serré n’est pas recommandé. Quand les testicules sont prisonniers d’un sous-vêtement trop serré, ils se retrouvent plaqués au corps et cela fait augmenter leur température, ce qui affecte la production de sperme. La fabrication de sperme nécessite une température de 3 à 4 degrés inférieure à celle du corps.

Des études ont comparé le sperme d’hommes portant ou non un sous-vêtement serré. Elles ont montré que les sous-vêtements très ajustés réduisaient la production de sperme. Mais -et c’est très rassurant - si la production de sperme reste dans une fourchette normale, cela n’a pas d’incidence sur la fertilité. Il y en aurait seulement chez les hommes, chez qui le nombre de spermatozoïdes est déjà faible au départ.

Le caleçon pourrait donc être une meilleure option pour certains hommes. Comme la plupart des hommes n’ont aucune idée de leur nombre de spermatozoïdes -pour cela il faut faire un spermogramme- le choix de porter un caleçon est peut-être judicieux si l’on souhaite devenir père. Dans ce cas, on peut aussi éviter de porter des pantalons trop serrés et de passer trop de temps assis, surtout les jambes serrées.



Sinon, plus largement, pour la santé, peu importe le choix du sous-vêtement. L’important, c’est de se sentir confortable. La majorité des hommes opte pour le boxer qui, en maintenant sans comprimer, semble un bon compromis entre le slip et le caleçon.

Peut-on ne pas porter de sous-vêtement du tout ?

Que l’on soit slip, caleçon ou boxer, il y a certains points que l’on doit quand même garder à l’esprit. Avoir un sous-vêtement bien ajusté, à la bonne taille, évite les frottements, notamment dans le pli de l’aine et donc les irritations. La matière a également son importance : le coton est une matière douce et confortable, qui laisse la peau respirer et évite les macérations, favorisant les mycoses. Evidemment, l’hygiène compte aussi : un sous-vêtement se change tous les jours.



Et on peut aussi de ne pas porter de sous-vêtements. Les sous-vêtements ont deux objectifs principaux : l’hygiène et la protection. Ne pas en porter la journée expose à des frottements et à des irritations. Et un accident de fermeture éclair peut vite arriver. Mais la nuit, on n’en pas forcément besoin. Là encore, l’important est d’être à l’aise. Selon un sondage, plus de la moitié des Français préfèrent dormir complètement dévêtus.

