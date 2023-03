Santé : attention au syndrome du sablier

On parle de syndrome du sablier quand on prend l’habitude de rentrer systématiquement le ventre, d’aspirer en quelque sorte son estomac, pour avoir une silhouette en forme de sablier. Des articles américains et les réseaux sociaux, comme TikTok en font actuellement l’écho.

Des personnes prennent ce réflexe la plupart du temps pour des raisons esthétiques. Cela peut être des femmes qui souhaitent afficher un ventre plat, mais aussi des hommes qui veulent cacher leur bedaine. Le diktat de la minceur met encore la pression aux deux sexes. À force d’être répété, le fait de rentrer son ventre peut même devenir inconscient.

Le fait de prendre l’habitude de rentrer le ventre a plusieurs conséquences. Quand on fait cela, on contracte en permanence ses abdos. Cette habitude en apparence inoffensive peut malmener les muscles du plancher pelvien, situés en dessous, qui subissent alors une pression supplémentaire. Or, ces muscles sont essentiels. Ils soutiennent les organes du petit bassin, permettent d’éviter les fuites urinaires, et favorisent même le plaisir sexuel.



Comme si on portait un corset invisible

Rentrer le ventre a aussi d’autres effets négatifs car c’est comme si l’on portait un corset invisible. Cela oblige à retenir son souffle et à gonfler le thorax. Normalement, le diaphragme, ce grand muscle en forme de parapluie, doit descendre pour permettre aux poumons de se gonfler d’air. La respiration est alors plus superficielle.



Rentrer le ventre change la façon que l’on a de respirer, et aussi la posture, ce qui peut entraîner également des douleurs dans le cou, au niveau des épaules et dans le dos.

Toutes ces raisons expliquent pourquoi il n'est pas bon de contracter ses abdos en permanence, alors que seulement certaines situations l’exigent, lorsqu’on fait du sport ou si l’on veut soulever quelque chose de lourd, par exemple. On peut le faire dans la journée pour tonifier sa sangle abdominale.

On entend souvent des coachs conseiller de rentrer le ventre pour faire travailler ses abdos au bureau ou dans les transports. Cela peut faire partie d’une routine d’entraînement. Mais cela ne doit pas devenir un automatisme. Il n’y a aucune raison de contracter en permanence les abdos, surtout si on veut se détendre chez soi, au restaurant ou au cinéma.

Comment perdre ce mauvais réflexe ?

Pour perdre ce réflexe, il faut essayer de se détendre consciemment et de relâcher. Si on n’y arrive pas assis ou debout, on peut s’allonger et pratiquer la respiration abdominale. En plaçant une main sur la poitrine, l’autre sur le ventre, on inspire profondément par le nez en laissant le ventre se gonfler, puis on expire lentement par la bouche.

Des postures de yoga peuvent également aider, comme la posture de l’enfant très relaxante. Elle consiste à s’asseoir les fesses sur les talons, à poser le front au sol, et à étendre les bras vers l’avant pour mieux étirer les épaules.



Il y a suffisamment de raisons d’être tendu dans la vie quotidienne pour ne pas se tendre volontairement en rentrant le ventre. Bien sûr, cela demande aussi de s’accepter tel que l’on est. Mais est-on plus séduisant quand on se crispe pour avoir le ventre plat ? En tout cas, cela ne rend pas en meilleure santé.



On peut, avec raison, se soucier de son tour de taille, car l’on sait aujourd’hui que la graisse abdominale est délétère. Si on veut vraiment la faire disparaître, c’est en augmentant son activité physique et en rééquilibrant son alimentation, pas en aspirant son estomac !

