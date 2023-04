Rhume : symptômes, comment le soigner… Tout ce qu'il faut savoir

L'arrivée de l'automne s'est fait ressentir sur le thermostat. Depuis la fin du mois de septembre, les températures ont fortement baissé. Avec l'arrivée du froid, les virus de l'hiver sont également de retour, à commencer par le rhume qui touche des millions de personnes chaque année.

Une fois qu'on l'a attrapé, il devient très compliqué de se débarrasser d'un rhume. L'idéal est alors de l'éviter. En prenant certaines précautions, vous pouvez passer à travers cette infection particulièrement contagieuse. Le virus peut s'attraper de deux manières : d'abord par la salive et les secrétions nasales. Évitez donc tout contact avec quelqu'un qui a le nez qui coule. Lorsque vous êtes dans une salle d’attente par exemple, empêchez votre enfant de toucher et de mettre à la bouche des jouets qui ont peut-être été contaminés.

Le rhume se transmet aussi par voie aérienne. Si une personne infectée tousse ou éternue autour de vous, elle peut vous contaminer avec les particules minuscules répandues par le rhume. Alors, pour limiter au maximum les risques de contagion, le port du masque, déjà recommandé pour lutter contre la propagation de la Covid-19, est une bonne chose, surtout dans les lieux clos.

Aérer sa chambre et éviter les lieux clos

Avec l'arrivée des températures hivernales, on a plus facilement tendance à privilégier les lieux clos. Mais pour éviter d'attraper un rhume, essayez de rester à l'air libre le plus possible.

Pour empêcher le virus de se développer, il est recommandé de se laver le nez, en spray à l’eau de mer ou en dosette de sérum physiologique. Vous enlevez ainsi l’excès de mucus qui se trouve dans vos fosses nasales et vous les libérez des bactéries qui y logent. Autre conseil pour éviter un rhume, ne vous touchez pas le visage. Vos mains sont un des principaux facteurs de contamination. D'où la nécessité de les laver le plus souvent possible.

La qualité de l’air de votre chambre est primordiale et plusieurs précautions s’imposent afin que cette pièce reste saine. Même s’il fait froid dehors, ouvrez donc les fenêtres une dizaine de minutes par jour au moins.

Comment reconnaître un rhume ?

Dès lors que votre nez commence à couler, il est déjà trop tard, vous avez contracté un rhume. Votre nez va donc se mettre à couler, d'abord un liquide assez limpide, puis, après un moment, celui-ci va devenir plus épais et commencer à vous boucher le nez. Cet écoulement nasal est généralement accompagné d'un mal de gorge ou d'une démangeaison.

En plus de maux de tête, vous pouvez également contracter une fièvre légère. Si celle-ci persiste, il est recommandé de se rendre chez le médecin.

Peut-on soigner un rhume ?

Une fois le rhume contracté, vous devez vous armer de patience. En revanche, vous pouvez très bien atténuer les symptômes. Les inhalations restent l'une des méthodes les plus simples et efficaces. Faites bouillir de l'eau, que vous versez dans un bol. Ajoutez du gros sel et des huiles essentielles, comme l'eucalyptus radiata qui a des propriétés anti-infectieuses. Vous pouvez laisser le mélange s'évaporer dans une pièce, afin de purifier l'air ou alors, mettez-vous au-dessus du bol et respirez les vapeurs pendant 5 à 10 minutes. Attention aux irritations des yeux et du visage.



Une autre méthode est assez connue, celle dite de "l'oignon". Cette astuce de grand-mère risque de vous piquer les yeux mais peut s'avérer efficace grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Pour ce faire, coupez un oignon en deux avant d'aller vous coucher et placez-le sur votre table de chevet. Le fait de le respirer toute la nuit, va dégager vos voies respiratoires et déboucher votre nez.



Les tisanes sont une bonne solution contre le virus. Celle au thym va vous aider à soulager tous les symptômes du rhume. Pour réaliser une tisane au thym, il suffit de faire bouillir dans de l'eau des branches de thym pendant 5 à 6 minutes. Filtrez les branches puis rajoutez dans votre tisane du citron et du miel. Ces deux aliments sont aussi antiseptiques et réduiront les irritations dans la gorge.



Il n'existe pas de solution miracle pour se débarrasser d'un rhume. Pas la peine de vous précipiter sur le Paracétamol, l’Ibuprofène ou l’Aspirine qui ne vous aideront pas, à moins d'avoir de la fièvre. En revanche, pour ne pas laisser ce rhume trainer trop longtemps, essayez de faire du sport, de bien dormir, garder une alimentation équilibrée et ne fumez pas.

