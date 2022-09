Météo : d'où vient cette baisse brutale des températures ?

L'été caniculaire est-il en train de se terminer en été glacial ? Alors que l'automne arrive à grands pas (23 septembre), les températures ont nettement chuté ces derniers jours. Mardi 20 septembre au matin, Météo-France prévoit 12 degrés à Paris et La Rochelle, 11 degrés à Nantes ou encore 10 à Strasbourg. Toute la semaine, "les minimales se montreront assez fraîches par rapport aux moyennes de saison", explique l'organisme.

"On pourrait notamment observer quelques gelées en plaine dans le Nord-Est dans la nuit de jeudi à vendredi", précise Météo-France. Alors comment expliquer cette baisse brutale des températures ? Celle-ci est en fait apparue dès la fin de la semaine dernière, à partir de vendredi 16 et durant tout le week-end. La cause : une descente d'air polaire. "Un anticyclone irlandais et une dépression scandinave", a provoqué "un net refroidissement de la masse d’air".

De son côté, La Chaîne Météo évoque "un grand contraste" de températures entre le matin et l'après-midi. En effet, le ciel dégagé "favorise une baisse rapide des températures" la nuit, "parfois proches de 5°C en plaine".

