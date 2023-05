Quelles odeurs corporelles attirent les moustiques ?

Dans une étude scientifique publiée vendredi 19 mai, des chercheurs ont identifié les substances chimiques de l'odeur corporelle qui attirent les moustiques. Ils ont réalisé cette étude dans le cadre de recherches contre le paludisme, qui est responsable de plus de 600.000 décès par an dans le monde.

Lors de cette expérience, des centaines de moustiques ont été appâtés par des odeurs d'humains endormis. Les chercheurs ont ainsi constaté que certaines odeurs attiraient davantage les moustiques que d'autres, indique CNN. C'est le cas des acides carboxyliques présents dans l'air et surtout de l'acide butyrique. Celui-ci peut se trouver dans le beurre rance, le parmesan ou le contenu gastrique.

Il n'est pas possible de déduire que les personnes qui attirent les moustiques sentent plus fort, puisque ces acides carboxyliques sont produits par des bactéries présentes sur la peau humaine et ne sont généralement pas perceptibles.

À l'inverse, un produit appelé eucalyptol et présent dans les plantes semblait repousser les moustiques. Grâce à ces découvertes, des leurres ou des répulsifs pourront être utilisés contre les moustiques.

L'étude a été menée sur une espèce de moustiques présente en Afrique sub-saharienne. Mais, une autre expérience, qui s'intéressait aux moustiques propageant la dengue, le Zika et le Chikungunya avait montré que les moustiques recherchaient le même type d'odeurs.

Enfin, si vous êtes sujets aux piqûres de moustiques, cette nouvelle expérience ne va malheureusement pas vous aider. Interrogée par CNN, une chercheuse explique que l'odeur corporelle naturelle qui attire les moustiques persiste, même si l'on se lave avec du savon parfumé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info