Tous les jours dans RTL Matin, retrouvez "L'info conso" de Charlotte Méritan. La journaliste de l'émission Ça peut vous arriver vous délivre chaque jour pendant le mois d'août des conseils pour passer de bonnes vacances. C'est l'été et comme tous les ans, nombreux sont ceux qui font la guerre aux moustiques.

Dehors ou dedans, ces insectes provoquent des piqûres qui démangent. Nombreux se munissent de répulsifs divers et variés pour les éloigner de notre peau. Huiles essentielles, raquettes électriques, bracelets ou encore ultra-sons, ces répulsifs éloignent-ils vraiment les moustiques ?

Éteindre la lumière est une des premières choses à laquelle on pense, surtout le soir venu. Ainsi il semblerait qu'une fois la lampe éteinte, ils soient moins tentés de rentrer dans la maison. Pourtant c'est un mythe complet, car les moustiques ne sont pas attirés par la lumière, mais par notre chaleur corporelle ! Autrement dit, avec ou sans lumière, ils trouveront toujours un chemin vers notre peau.

Chasse au moustique : exit le naturel ?

Autre mythe bien tenace, la citronnelle. Cette plante est une des astuces de grand-mère bien connue, censée éloigner les moustiques. Pourtant aucune étude n'a pu prouver que la plante avait de réels effets répulsifs sur les moustiques, de même que toutes les autres recettes naturelles et bracelets odorants.

Aussi, faites l'économie des lampes à UV, vendu dans le commerce comme des anti-moustiques. On le rappelle, les moustiques ne sont pas sensibles à la lumière, donc ces appareils, parfois vendus assez chers, sont inutiles.

Sommes-nous donc condamnés à se gratter ? Si le ventilateur est notre meilleur allié contre la chaleur, il l'est aussi contre les moustiques ! Ces derniers détestent les mouvements d'air et ne restent donc pas bien longtemps dans une pièce très ventilée. La moustiquaire reste également un outil efficace.

Sur le marché, les meilleurs répulsifs anti-moustiques sont bien souvent chimiques, leurs molécules bloquant les facultés olfactives de ces insectes, et protège notre peau des agressions pendant six à huit heures. Préférez les répulsifs en lotion et en crème plutôt qu'en spray pour éviter les inhalations, de même que les prises qui diffusent des insecticides, car respirer le produit en continue toute la nuit, n'est pas très bon pour tous les habitants de la maison.

Pour retrouvez toutes les Infos conso de Charlotte Méritan pendant le mois d'août, abonnez-vous au podcast Ça peut vous arriver.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info