Mac Lesggy vous explique comment lutter contre le moustique tigre

Sur le front des moustiques, plusieurs nouvelles nous arrivent et elles ne sont pas bonnes, mais nous avons de quoi espérer. Tout d’abord, conséquence du réchauffement climatique, le moustique tigre se répand dans l’Hexagone. Il est le vecteur de trois maladies : la dengue, le chikungunya, et aussi le zika, qui risquent logiquement de se répandre en France.

On reconnaît le moustique tigre à deux choses. La première c’est la présence de bandes alternées blanches et noires sur l’abdomen, un peu comme le zèbre. La seconde c’est qu’il ne fait pas "bzzz" en volant, il fonce droit sur vous et il pique, principalement le jour, et il pique beaucoup.

Dans certaines zones, les moustiques classiques de notre territoire sévissaient plutôt l’été, mais aujourd’hui ils piquent de plus en plus longtemps, en automne et jusqu’en hiver. D’abord parce que le climat se réchauffe, mais aussi, et ce sont des chercheurs américains de l’Université de l’Ohio qui viennent de le démontrer, parce que la lumière de nos villes, celle de nos réverbères, de nos vitrines, de nos maisons, les empêche de passer en repos hivernal, ce qu’on appelle la diapause.



Ils croient que c’est toujours l’été. Cette lumière omniprésente favorise la reproduction des moustiques, d’autant qu'ils sont très adaptés à nos villes. Les femelles moustiques ont besoin de sang humain pour le développement de leurs œufs et c’est à ce moment-là qu’elles piquent. Cet allongement de la période d’activité des moustiques sous l’influence de la lumière a été démontrée en laboratoire, reste à le confirmer en observant le moustique tigre dans un vrai environnement urbain.

Comment s'en protéger ?

Le seul conseil de prévention, hormis tous les dispositifs antimoustiques disponibles, pour empêcher les moustiques de se reproduire c’est de faire la chasse à toutes les eaux stagnantes autour de chez vous : dans une coupelle de pot de fleur, un jouet en plastique qui traîne dans le jardin, une gouttière bouchée. C’est dans ces petites flaques que les œufs de moustiques deviennent des larves, puis des moustiques adultes.

La science a des solutions à nous proposer pour combattre les moustiques dans les zones infestées. Il n’est plus question, comme il y a encore quelques années, de répandre des insecticides sur des territoires entiers. En faisant cela, on augmente le risque de créer des moustiques résistants, et en éliminant massivement les moustiques, on met en péril toute la chaîne alimentaire et notamment les oiseaux et les chauve-souris qui se nourrissent de moustiques.

Stériliser les mâles

On a d’autre solutions. Une startup française propose de développer une technique qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. On élève des moustiques mâles par millions, on les stérilise par irradiation et on les relâche dans la nature, où ils vont s’accoupler avec des femelles, des accouplements stériles. Testée à la Réunion, contre le moustique tigre, cette technique a permis de réduire de 60% le nombre de moustiques.

En France, la startup vise l’Occitanie, région qui souffre beaucoup du moustique tigre. Son objectif est de créer l’an prochain une production pilote de mâles stériles, et s’il y a des résultats tangibles, carrément une usine en 2028. Les victimes du moustique tigre peuvent espérer entrevoir la fin du tunnel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info