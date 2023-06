Que faire si votre enfant souffre d'éco-anxiété ?

De plus en plus de personnes, surtout parmi les jeunes, souffrent de ce qu’on appelle l’éco-anxiété. Comment peut-on définir ce nouveau trouble ?

C’est une prise de conscience aiguë des problématiques environnementales qui génère de l’anxiété. Les éco-anxieux s’inquiètent du réchauffement climatique et des menaces qui pèsent sur la planète : la fonte de la banquise, la pollution, la déforestation, l’extinction des espèces. Ils sont très préoccupés par l’avenir et redoutent un désastre social et environnemental.

D’après les différentes enquêtes d’opinion, ils pourraient représenter entre 17 et 29% de la population. Il semble que les jeunes soient particulièrement affectés. Tristes, démunis, ils ressentent aussi beaucoup de colère envers les adultes qui n’ont rien fait. Et ils jugent le futur effrayant en raison de l’inaction des gouvernements.



L’éco-anxiété est un terme récent. Le terme a été inventé en 1996 par la chercheuse en santé publique et mentale, Véronique Lapaige. Mais on s’est mis à en parler beaucoup plus dans les médias français, à partir des canicules estivales de 2019. Le 28 juin de cette année, on a alors vu le thermomètre monter jusqu’à 46°C dans l’Hérault, un record absolu de température en France.



L’éco-anxiété, n'est pas une maladie. C’est plutôt une réponse rationnelle. C’est une détresse psychologique face aux enjeux environnementaux. Ce n’est pas une maladie mentale, mais elle peut rendre malade. Car, comme me l’a souligné le psychologue Pierre-Eric Sutter, "tout mal-être chronique qui n’est pas pris en charge peut déboucher sur une pathologie psychique". En clair, l’éco-anxiété peut générer de l’anxiété chronique ou une dépression, des maladies bien connues.

L'action reste le meilleur antidote

Si son enfant est éco-anxieux, on doit parler avec lui, mettre des mots sur son malaise, aborder le sujet et les problèmes de la planète. Surtout, il ne faut pas minimiser les faits sous prétexte de vouloir le rassurer.

L’emmener voir un psychologue peut lui faire du bien. L’éco-anxiété peut, en effet, entraîner une détresse importante car elle réactive une angoisse, celle de la finitude de l’existence. Mais cela ne doit surtout pas stigmatiser l’enfant comme ayant des problèmes de santé mentale, alors qu’il est avant tout lucide dans un monde qui ne l’est pas. D’ailleurs, il ne faut pas hésiter à le féliciter de cette clairvoyance et à soutenir ses engagements. On peut lui dire : "Bravo, tu vas pouvoir changer les choses que nous n’avons pas encore su changer. Et si on le faisait ensemble ?".



Et que l’on soit jeune ou moins jeune d’ailleurs, il faut commencer par accueillir et accepter son éco-anxiété. Ensuite, il faut savoir que l’action est le meilleur antidote à l’anxiété, en général.

"Dans le cas de l’éco-anxiété, passer à l’action peut également être bénéfique, affirme le psychologue Pierre-Eric Sutter. Aligner ses actes avec ses valeurs peut aider à réduire le sentiment de détresse et d’impuissance, et redonne du sens à son existence". Cela peut être des actions petites ou grandes, à son échelle, selon son âge, ses moyens, et ses compétences particulières. Des éco-gestes par exemple, des projets dans la transition écologique. Enfin, ce qui peut apaiser son éco-anxiété, c’est également de renouer avec la nature. Randonner, se promener en forêt, jardiner...tout cela permet de se sentir mieux. C’est prouvé.

