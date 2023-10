Le Rassemblement national souhaite créer pour les femmes atteintes d’endométriose un statut d’ALD pour affection de longue durée exonérante, c’est-à-dire, avec une prise en charge totale des frais liés aux soins ainsi qu’une reconnaissance comme travailleuse handicapées.Le parti a été accusé de récupération politique par le gouvernement après sa proposition de loi, rejetée mercredi lors de la commission des affaires sociales.

On rappelle déjà ce qu’est l’endométriose, maladie qui touche près d’une femme sur 10 en France. C’est une pathologie chronique qui a comme point de départ l’utérus et plus particulièrement la couche interne de l’utérus qu’on appelle l’endomètre. C’est cet endomètre qui tapisse l’intérieur de l’utérus. Et dans l’endométriose, vous avez des cellules de l’endomètre qui vont se déposer ailleurs que dans l’utérus et donner des symptômes.

Alors, on ne comprend pas encore tous les mécanismes de la maladie mais il y a un autre point de départ ce sont les règles. Lors du cycle menstruel, lorsqu'une femme a ses règles, le sang s’écoule par le bas. Et pour cela, l’utérus doit se contracter. Lorsque l’utérus se contracte, du sang va remonter le long des trompes qui sont ces canaux qui relient l’utérus aux ovaires et passer dans la cavité abdominale, c’est-à-dire, dans le ventre.

Des règles très douloureuses et la première cause d'infertilité

Et c’est là que les symptômes de la maladie peuvent arriver. Ce sang qui contient les cellules de l’endomètre, au lieu d’être détruit par le système immunitaire, et bien elles vont s’implanter puis sous l’effet des hormones, elles vont proliférer. C’est comme cela qu’on peut avoir une atteinte de l’utérus, du vagin, mais aussi de la trompe, des ovaires, de la vessie, du rectum ou du colon.

Avec comme maitre symptôme la douleur durant les règles. Des règles très douloureuses qui vont être marquées par un absentéisme scolaire ou professionnel, une résistance aux médicaments antidouleurs, comme le paracétamol ou le spasfon. En clair, les règles peuvent être inconfortables, mais si la douleur est trop importante, ce n’est pas normal, il faut donc consulter votre sage-femme ou gynéco. Vous n’aurez pas forcément d’endométriose mais vous serez examiné et une échographie pourra être prescrite pour confirmer le diagnostic



On a dit que l’endométriose n’était pas qu’une maladie de l’utérus, vous pouvez donc par exemple avoir des douleurs lors des rapports sexuels en cas d’atteinte du vagin, des douleurs à la défécation en cas d’atteinte du rectum, des signes urinaires en cas d’atteinte de la vessie. On peut la découvrir aussi lorsqu’un couple a du mal à concevoir car l’endométriose est la première cause d’infertilité en France. Vous comprenez donc qu’il n’existe pas une endométriose mais des endométrioses.

Déjà une affection longue durée pour 14.000 femmes

Dans cette histoire on rappelle déjà que l’endométriose est déjà reconnue comme affection longue durée. Environ 14.000 femmes ont ce statut, contre 2 à 4 millions de femmes touchées par la maladie, mais les conditions pour y accéder sont très compliquées. Les associations réclament plus de facilité dans les démarches et une me