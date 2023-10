Champignons : pourquoi il faut les consommer en petite quantité ?

Si on veut cueillir soi-même les champignons, la prudence est de mise. Les autorités sanitaires ont alerté sur la hausse des intoxications. En cause : des cueilleurs pas assez connaisseurs et aussi mal aidés. Utiliser des applications de reconnaissance de champignons sur son smartphone, c’est, en effet, très risqué.

Le risque d’erreur est important. Il en est de même avec des guides en papier qui peuvent être imprécis... Certains vendus en ligne ont été écrits par l’intelligence artificielle. C’est la société de mycologie de New York qui a tiré la sonnette d’alarme. Aujourd’hui, les livres peuvent aussi être auto-édités, d’où l’importance de bien regarder si l’auteur est un spécialiste connu ou non.



Ramasser uniquement les champignons que l’on connaît parfaitement. Les prélever en entier avec pied et chapeau. Au moindre doute, on fait contrôler sa cueillette à un pharmacien formé aux champignons, ou à une association de mycologues. On ne consomme jamais crus les champignons cueillis dans la nature, mais on les mange bien cuits. On ne les conserve pas plus de trois jours et jamais dans du plastique. On s’abstient d’en donner aux jeunes enfants. Et adultes, on les déguste en petite quantité.

Les consommer en petite quantité car ce sont les "Monsieur Propre" des sols

Même s’ils sont comestibles, les champignons ne doivent pas être consommés comme des légumes, mais plutôt comme des condiments. On ne mange pas une assiette de cornichons. De la même façon, on ne devrait pas abuser des champignons. Certes, ils contiennent plein de bonnes choses pour la santé : de la vitamine D qui intervient notamment dans la santé des os et dans l’immunité. Ils apportent aussi des vitamines du groupe B nécessaires au bon fonctionnement neuromusculaire. Ils sont riches en sélénium un puissant antioxydant. Ils contiennent presque autant de potassium que la banane. Or, ce minéral contribue à abaisser la pression artérielle. Ils sont aussi riches en fibres dont certaines stimulent l’immunité.



Mais, ce sont aussi de véritables éponges. Ils absorbent tout ce qui tout se trouve dans les sols, des métaux lourds, comme le mercure et le plomb, et aussi des produits polluants. Il vaut donc mieux éviter de ramasser les champignons au bord des routes, près des aires industrielles ou des zones d’épandages de pesticides. Parce qu’ils accumulent les polluants - ce sont en quelque sorte, les "Monsieur Propre" des sols - les champignons doivent donc être consommés avec modération.

Ils sont difficiles à digérer

Et cela tombe bien, car en raison de certaines fibres et de certains sucres qu’ils contiennent, les champignons sont difficiles à digérer et peuvent peser sur l’estomac. Certaines personnes plus sensibles peuvent souffrir de troubles digestifs, ballonnements ou diarrhées, après en avoir ingérés.

Pour toutes ces raisons, il est raisonnable de ne pas consommer plus de 200 grammes de champignons par semaine, et de ne pas en manger plusieurs repas de suite.