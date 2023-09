Prévention du burn-out : la règle des 85% appliquée par Hugh Jackman est-elle efficace ?

L’acteur Hugh Jackman s’est confié sur la façon dont il se protégeait du burn-out. Il applique la règle des 85%, c’est-à-dire qu’il ne se donne pas à 100%. "C’est bien, a-t-il dit, de faire de gros efforts, mais pas en permanence, car personne ne peut être constamment à son maximum." L’acteur a avoué dans un podcast, The Tim Ferriss Show, que s’il a réussi à avoir cette carrière, ce n’est pas en se donnant à fond tout le temps, mais en sachant se préserver.



Cette règle des 85% lui aurait permis de ne pas trop se surmener, d’être moins stressé, et au final, d’être plus performant.

On ne va pas discuter le chiffre des 85%. Cela dépend sûrement des individus. Mais l’idée de ne pas se donner au maximum de ses capacités est effectivement une bonne prévention du burn-out, cet état d’épuisement lié au travail qui touche environ 10% des Français. C’est avec les troubles musculosquelettiques, l’une des principales causes d’arrêt de travail de longue durée.

Rappelons-le, le burn-out, c’est quand on va au-delà de ses ressources. Tout le monde peut être touché, mais le burn-out atteint plus facilement les personnes perfectionnistes, très engagées dans leur travail. Il faut être attentif à ses premiers signes avant qu’il ne soit trop tard. Souvent, c’est l’entourage qui les perçoit en premier. D’où l’importance de l’écouter.

Les signes annonciateurs du burn-out

Ce sont des signes très généraux de fatigue, m’a dit la psychiatre Marine Colombel, spécialiste du burn-out. Au niveau du corps, on se sent fatigué, on dort mal, on peut avoir des douleurs, comme des maux de tête, des problèmes digestifs...



Au niveau mental, on a plus de mal à gérer ses émotions. On est plus irritable, on se met plus facilement en colère... Un autre signe, c’est lorsqu’on considère que les gens qui nous entourent pompent notre énergie, même ceux qu’on aime. On a tendance à se déconnecter des autres, même ceux qui nous font du bien, ce qui n’arrange rien. Et, on perd le sens de travail.

Bien délimiter vie pro et vie perso

Dans ce cas, la meilleure des choses à faire, c’est de se reposer. Cela peut paraître évident, mais beaucoup de personnes vont au-delà de leurs limites. Il faut dire que ces dernières années, le monde a beaucoup changé. Avec les nouvelles technologies et maintenant avec le télétravail, les frontières entre vie professionnelle et vie privée sont devenues beaucoup plus floues. Pourtant, il est important de poser des barrières entre les deux. Par exemple, on se fixe des horaires. Il y a des heures pour travailler et d’autres pour se consacrer à autre chose. C’est essentiel de se ménager de vrais temps de repos. Par exemple, le week-end, on essaie de ne pas ouvrir sa boîte mail.

La psychiatre Marine Colombel conseille d’investir sa famille, ses loisirs, et d’avoir d’autres centres d’intérêt que son travail. Cela permet de prendre du recul, et si on a un échec professionnel, de mieux le vivre, de le rendre plus acceptable et de ne pas perdre toute sa confiance en soi.

La règle des 85% serait donc l’une des clés pour être plus heureux au travail. Et elle n’empêche de réussir. Au contraire. L’acteur Hugh Jackman en est la preuve vivante.