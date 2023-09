Coupe du monde de rugby : pourquoi être fan de sport est bon pour la santé

Vous aimez le rugby ? Ce sport est excellent pour le cœur, parfait pour développer son endurance, idéal pour gagner en puissance car il fait travailler les muscles au grand complet. Il améliore aussi la confiance en soi, cultive l’esprit d’équipe avec des valeurs très appréciées, comme le fair play, le respect d’autrui, le courage, la solidarité... Et même s’il est exigeant physiquement, tous les gabarits sont les bienvenus. Chacun peut trouver sa place parmi les 15 postes. Enfin, les dangers des chocs sont aujourd’hui mieux pris en compte. Les règles pour limiter les commotions cérébrales sont mieux appliquées, même si des progrès restent à accomplir.

Si pratiquer le rugby est bon pour la santé, être supporter a aussi des atouts santé. Déjà, ce serait un excellent remède contre la déprime. Regarder en direct des événements sportifs, assister à des matchs ou les voir à la télé, c’est bon pour la santé mentale. Une récente étude britannique, menée auprès de plus de 7.000 personnes a montré que c’était associé à un niveau plus élevé de satisfaction de sa vie. Cela augmente le sentiment de bien-être général et diminue aussi le sentiment de solitude. Selon les chercheurs, cela viendrait du fait que les événements sportifs peuvent augmenter les interactions sociales. Ils contribuent à se rapprocher de ses amis et de sa famille. Les événements sportifs, comme les grands matchs, donneraient aussi aux gens un sentiment d’appartenance, ce qui permettrait de se sentir moins seuls.

Une motivation pour se mettre au sport

Mais pour la santé physique, y a-t-il des avantages ? De prime abord, ce n'est pas évident surtout si on adopte le régime pizza-bière à chaque match, sur la durée. Cela peut finir par peser sur la balance, car ce n’est pas nous qui courons sur la pelouse. Mais comme l’équilibre alimentaire se fait sur la semaine, plutôt que sur la journée, on peut se rattraper les autres jours en mangeant sainement.



Il pourrait y avoir un autre inconvénient : un match peut être tellement palpitant qu’on a le cœur qui s’emballe... un peu trop parfois. Le rythme cardiaque peut, en effet, augmenter comme lors d’un exercice modéré à vigoureux. La tension peut aussi s’élever sous l’effet de l’excitation du match. Alors, sans forcément prendre une tisane ou une balle antistress, on essaie de calmer le jeu, et on respire ! Mais, rassurez-vous, l’ensemble des études n’a pas démontré de surrisque de faire un infarctus.



Mais surtout, il y a un gros point positif : selon une autre enquête, également anglaise, regarder des matchs ou d’autres événements sportifs inciterait à faire du sport. Cela encourage un grand nombre de personnes à devenir elles-mêmes plus actives !