Pourquoi le 27 mars est une date qui a changé la vie de beaucoup d'hommes ?

C’est le 27 mars 1998 que la FDA, l’Agence Américaine du Médicament, a donné son feu vert pour le lancement sur le marché du Viagra. La fameuse petite pilule bleue, la potion magique, non pas d’Astérix, mais de ceux qui ont des problèmes avec la Gaule, souffle ses 25 bougies. D’ailleurs quand je parle de Gaule, elle a joué un rôle dans la naissance du Viagra.

Parmi les trois inventeurs, il y a Pierre-André Wicker, un cardiologue français originaire de Bordeaux, mais exilé aux États-Unis, où il exerce ses talents. Liberté, égalité, virilité retrouvée. Même si à l’origine, ce n’est pas sur les troubles de l’érection qu’il bossait avec deux autres chercheurs pour le compte des laboratoires Pfizer. Ils cherchaient un médicament contre l’angine de poitrine. Sauf que les premiers tests sont hyper décevants. Côté cœur, il ne se passe rien. Par contre, plus bas, là, le docteur Wicker, spécialiste des vaso-dilatateurs, remarque que ça frétille.





C’est un heureux effet secondaire, qui se confirme après trois ans et 4.500 tests auprès de cobayes, avec un taux de réussite de 80 %. Alea Viagra est ! Le médicament est commercialisé et le jour même de sa mise en vente, l’action Pfizer grimpe de 60%. Vous me direz, vu son usage, pas étonnant que le Viagra affole les bourses. Et puis tout a été fait pour ça, notamment au niveau marketing ?



Le nom à la base de ce médicament contre l’impuissance, c’est le citrate de sildénafil. D’où l’idée de trouver un nom plus évocateur des promesses de la pilule bleue, qui sera Viagra. Pourquoi Viagra ? Parce que c’est la contraction du mot anglais "vigor", la vigueur, et de Niagara. Niagara parce que ces chutes symbolisent un débit puissant et inépuisable. Qui est un peu l’effet recherché. Et puis une fin de médicament en "a", ça évoque pas mal de prénoms féminins. Chaque seconde dans le monde, il se vend pour 48 euros de Viagra. Ce qui représente pour Pfizer un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars par an.



