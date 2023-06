Comment le ketchup a sauvé la vie d'un homme ?

Fin décembre 2022 sur l’île de Saint-Martin dans la Mer des Caraïbes. Elvis François, un ouvrier de 47 ans, originaire de la

Dominique, l’île coincée entre la Martinique et la Guadeloupe, est en train de réparer un voilier en face du port. Ce jour-là, la météo est mauvaise. Tellement que soudain, le bateau est emporté vers le large. Avec à bord ce pauvre Elvis qui, manque de bol, n'y connait absolument rien en navigation.

Il essaye de manœuvrer tant bien que mal mais rien n’y fait. Bonne nouvelle, il a son téléphone portable. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de réseau. Elvis est piégé en pleine mer. Il commence à dériver dangereusement. Pas le choix, il doit attendre et espérer croiser un avion ou un autre bateau. Pour qu’on le repère, il parvient à écrire le mot "help" sur la coque de l’embarcation. Mais très vite il commence à avoir soif et faim. Sauf qu’il n’avait pas prévu de faire une balade en bateau et il n’a rien sur lui.



Il rassemble tout ce qu’il trouve à bord. C’est-à-dire pas grand- chose : de l’ail en poudre, des bouillons cube et une bouteille de

ketchup. Pas le choix, il mélange tout ça avec un peu d’eau de mer…bon niveau recette, on n’est pas sur du Cyril Lignac mais ça va être sa seule alimentation pendant 24 jours ! Avant enfin d’être sauvé par les autorités colombiennes, à presque 1500 kilomètres de son point de départ. Avec la précieuse bouteille de ketchup qui lui a sauvé la vie. Ce qui était d’ailleurs son usage premier puisqu’à sa création en 1812 par un pharmacien américain, John Cooke Bennett, il était vendu comme remède contre les maux de ventre, les diarrhées et les indigestions. En tout cas maintenant moi quand je pars en mer, c’est ketchup et maillot…de bain bien sûr !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info