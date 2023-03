Pourquoi Keanu Reeves est la star la plus sympa au monde ?

Keanu en hawaïen signifie "fraîche brise sur la montagne". Avec un prénom pareil, il aurait dû présenter la météo... Keanu Bodin... Et si je vous dis qu'il est sympa, ce n'est pas qu'une réputation ; c'est que les preuves existent par dizaines. Y compris sur le tournage à Paris de John Wick 4.

Sur une vidéo prise à son insu par un Twittos, on le voit aider les techniciens à porter des caisses sur les marches de Montmartre. Et refuser qu'on les porte à sa place. À la fin du tournage, il a aussi offert des Rolex à tous les cascadeurs. Après Matrix, c'est des motos qu'il leur avait payées... Déjà qu'il avait reversé 70% de son salaire du film à la lutte contre le cancer, sa sœur souffrant d'un cancer du sang.

Il est vraiment généreux. Pareil sur Matrix, il entend qu'un décorateur est menacé d'expulsion s'il ne paye pas une dette. Direct, il lui file 17.000 euros en cash. L'argent, ce n'est pas son moteur. En 2000, il a accepté de baisser son salaire de 90% pour que la production ait les moyens d'engager Gene Hackman dans son film. Généreux et simple.

Abordable

Il n'a pas de garde du corps. À New-York, il se déplace en métro. Il y a une autre vidéo volée où on le voit cédant sa place à une femme. Qui ne le reconnaît pas tellement, c'est improbable de croiser Keanu Reeves dans une rame. Ou manger assis par terre avec un SDF de Los Angeles et passer des heures avec lui. Et c'était pas pour préparer un rôle. Keanu, il est comme ça.

Il y a une autre histoire vraie assez dingue. On est en 2001 dans un cinéma de Sydney en Australie. L'acteur se pointe pour acheter une place. Le garçon au guichet le reconnaît. Il est fan et lui propose de lui faire bénéficier de sa réduction d'employé. Comme ça Keanu Reeves signera son registre et il aura son autographe. Malin. Keanu Reeves ne comprend pas cette proposition. Il répond : "Je ne bosse pas ici". Et il paye plein pot son billet.

Quelques minutes plus tard, on tape à la porte du guichet. L'employé ouvre. C'est Keanu Reeves qui lui dit : "J'ai réalisé que vous vouliez peut-être mon autographe. Alors, j'ai signé ça." Et là, l'acteur tend un ticket de caisse au guichetier. Avant de jeter une glace à la poubelle. Une glace que Keanu était allé acheter uniquement pour avoir un papier sur lequel faire sa signature pour un fan.

Je vous dis, Keanu, la Matrix dans laquelle il est toujours, c'est celle de la gentillesse !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info