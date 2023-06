Pourquoi aux États-Unis, les personnes sans identité sont appelées John Doe & Jane Doe ?

John Doe pour un homme et Jane Doe pour une femme. En France, on dirait plutôt Monsieur et Madame X. Au 14e siècle, pendant le règne du roi britannique Edouard III, ce terme était utilisé dans ce qu’on appelait au Royaume-Uni, "The Act of Ejectment", en français, l’acte d’expulsion donnait la possibilité aux propriétaires peu scrupuleux de se débarrasser rapidement des squatteurs de leurs terres. Et ce, sans aucun risque.

Concrètement, John Doe était un faux nom utilisé par ces propriétaires pour expulser les personnes tout en gardant leur anonymat afin d’éviter d’éventuelles représailles. Celui qui devait se faire éjecter était d’ailleurs lui aussi affublé d’un nom passe-partout et anonyme : Richard Roe. Et si on avait choisi ces deux noms, Doe et Roe, c’est parce qu’au 14ème siècle, les animaux les plus répandus en Grande Bretagne à l’époque étaient la biche qui se dit "roe" et le chevreuil qui se dit "doe".

Cette technique a été abolie en 1852 mais elle a traversé la Manche pour arriver aux USA qui l’utilise pour désigner une victime non identifiée ou une personne qui souhaite témoigner sous le couvert de l’anonymat.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info