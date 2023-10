Perte d'audition : pourquoi il ne faut pas la laisser s'installer

La Sécurité sociale se lance dans la chasse aux arnaques aux prothèses auditives, intégralement remboursée depuis 2021. Les escrocs facturent à la sécurité sociale des prothèses auditives au nom des patients sans que ces derniers en bénéficient réellement, ce sont donc de fausses facturations.

On rappelle que ces prothèses sont indispensables quand on commence à moins bien entendre. On appelle cela la presbyacousie. Ça débute aux alentours de 50 ans. Il faut bien comprendre que nous naissons avec un stock prédéfini de neurones à la naissance. Et bien c’est exactement la même chose avec les cellules de l’oreille spécialisées dans l’audition. On nait avec un certain nombre de cellules et avec le temps, elles vont disparaitre. L’organe responsable de l’audition qu’on appelle la cochlée va aussi malheureusement vieillir.



Et nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement de l’oreille. C’est d’ailleurs multifactoriel, cela va dépendre évidemment de notre capital génétique, mais aussi de l’environnement avec notamment l’exposition à certains médicaments toxiques pour l’oreille ou certains bruits. Certaines professionnelles exposées au bruit sont donc plus à risque, on pense donc aux musiciens professionnels qui souffriraient 4 fois plus de trouble de l’audition que la population générale, les barmans exposés à des bruits allants jusqu’à 110 db, ceux qui travaillent sur le tarmac d’un aéroport, les employés du bâtiment ou même les dentistes exposés au bruit de sifflement des fraises et autres instruments.



Un impact sur la vie sociale et les fonctions cognitives

On entend moins bien évidemment, mais c’est progressif. C’est d’ailleurs assez insidieux. On ne s’en rend compte qu’à un stade assez tardif car la perte est progressive. Un signe précoce, c’est le signe du "cocktail party", c’est-à-dire avoir du mal à suivre une conversation dans un milieu bruyant ou avec plusieurs personnes à la fois. D’autres signes peuvent être aussi un équivalent de baisse de l’audition comme le fait d’avoir des acouphènes, ce petit sifflement insupportable que seul vous pouvez entendre. Puis, à un stade plus tardif, un besoin d’augmenter le volume de la télé ou de la radio, des difficultés à entendre les voix aiguës, comme celles des femmes, puis à suivre n’importe quelle conversation.

La perte auditive a un retentissement sur la vie sociale. Il est impératif d’appareiller une personne qui entend moins bien. Car si vous n’entendez plus, vous ne communiquez plus. Si vous ne communiquez plus, vous restez reclus et vous vous isolez. N’oublions que nous avons besoin d’échanger, de dialoguer et de communiquer. À tel point qu’il existe un lien entre la baisse de l’audition et perte des fonctions intellectuelles. Si vous n’êtes pas appareillé alors que vous en avez besoin, vous augmentez le risque de développer une maladie d’Alzheimer.

Si on est appareillé tôt, on diminue le risque de déclin cognitif, c’est-à-dire qu’en entendant correctement grâce à un appareil, on réduit le risque de vieillissement du cerveau et des capacités intellectuelles. La baisse de l’audition n’est pas le seul facteur de risque de la maladie d’Alzheimer, mais il est clairement un accélérateur. On rappelle donc que depuis la réforme du 100% santé, ces prothèses sont intégralement prises en charge par l’assurance maladie et les complémentaires santé et qu’elles sont de bonne qualité. Il faut donc se faire dépister aux alentours de 55 ans chez l’ORL pour réaliser des tests auditifs.