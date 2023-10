Comment améliorer sa santé mentale sans médicaments

Améliorer sa santé mentale sans médicaments, c'est possible. Même si l’idée n’est pas de traiter une pathologie psychiatrique avec ce genre de conseils mais peut-être d’améliorer notre santé mentale en agissant sur plein de petits leviers. Le premier va vous demander quelques gouttes de sueur mais c’est l’activité physique.

Quand vous faites du sport, vous produisez des molécules comme la dopamine, la sérotonine ou encore des endorphines qui protègent du stress, de l’anxiété et des symptômes dépressifs. Ce conseil est valable chez tout le monde, quel que soit votre âge, vos antécédents ou les maladies que vous avez.

Dans les dépressions légères à modérées, l’activité sportive associant de l’endurance et du renforcement musculaire sur 3 mois est aussi efficace qu’un traitement médicamenteux antidépresseur ou une psychothérapie.

Écouter de la musique et se balader dans la nature

Autre anxiolytique sans effet secondaire : la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs, elle diminue aussi les symptômes liés à l’anxiété. Une étude montre d’ailleurs que l’écoute de la musique par des patients dans les blocs opératoires, avant une intervention chirurgicale, peut se montrer plus efficace qu’une benzodiazépine (anxiolytique) contre le stress !

Les patients ayant écouté de la musique ont des scores d’anxiété plus faibles que ceux qui n’en écoutent pas. Et leur rythme cardiaque est aussi plus bas. L’écoute de la musique diminue l’hormone du stress qu’on appelle le cortisol ou encore l’adrénaline activée face à un danger.

Il est aussi conseillé de se promener en forêt. Pas de panique, je ne vous demanderai pas de faire des câlins à des arbres mais de vous balader en forêt ou dans une prairie, un parc, un champ, bref là où il y a des arbres, de la verdure, des animaux et loin du bitume, c’est très sérieux.

De nombreuses études montrent que le fait de se balader dans la nature diminue l’activité du système nerveux responsable du stress et augmente l’activité de celui responsable de la relaxation. C’est en cela qu’on parle très souvent du bon air frais de la campagne.

Plus de câlins et plus de livres

De vrais câlins peuvent aussi aider, car avec les réseaux sociaux, nous sommes en contact les uns avec les autres, mais finalement loin physiquement des uns des autres. Prenez le temps de faire un câlin à ceux qui vous entourent quand vous en avez encore l’occasion, car le simple fait d’enlacer une personne permet de produire de l’ocytocine, l'hormone de l’attachement qui a un rôle aussi dans le lien social, le bien-être et la confiance.



Donc moins d’écran, plus de câlins, et dernier conseil, plus de livres ! Les réseaux sociaux avec leurs vidéos très addictives nous exposent à un shoot permanent de dopamine, l'hormone de la récompense. Mais à force d’avoir de la dopamine, on y devient insensible et on passe de vidéo en vidéo comme des zombies. Réduisez votre temps d’écran et remplacez-le par quelques minutes de lecture avec un vrai livre qui permet de produire de la sérotonine, l'hormone du bien-être.



Je vous rappelle qu’il n’y a pas de bonne santé globale sans bonne santé mentale et qu’elle est tout aussi importante que votre santé physique.