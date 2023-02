Pour bien se brosser les dents, faut-il choisir une brosse électrique ou manuelle ?

Pour être efficace, le brossage des dents doit éliminer la plaque dentaire à l'origine des caries. C'est un induit très collant qui va se nicher dans tous les recoins de nos dents et qui va être très difficile à éliminer. Dans ce cas, la brosse à dents électrique est donc plus performante que la brosse à dents manuelle.

Le brossage manuel nécessite de l'espace pour pouvoir effectuer les mouvements, or l'espace manque au niveau des dents du fond, les dernières molaires, ainsi que dans les zones internes des dents. La brosse électrique est également dotée d'une tête aussi lente, ronde ou rectangulaire qui bouge sur elle-même. L'accès à tous les espaces dentaires est donc facilité.

La brosse à dents électrique assure donc un meilleur brossage. Avec une brosse à dents manuelle, on ne va pas forcément partout et on ne brosse pas toujours nos dents assez longtemps. Avec une brosse à dents électrique, ces problèmes sont résolus. Et question rapidité, elle prend largement de vitesse notre main car elle peut effectuer jusqu'à 40.000 mouvements par minute.

L'électrique plus douce pour nos dents et gencives

Éliminer la plaque est important, mais il faut le faire sans abîmer les dents ni les gencives. Le collet qui se situe juste à la jonction avec la gencive, est la partie la plus fragile de la dent. Et là, question douceur, la brosse à dents électrique l'emporte encore si on l'utilise correctement, ce qui est simple. Il suffit de poser délicatement la tête sans la freiner sur chaque phase de chaque dent, pour obtenir un brossage impeccable. Avec une brosse à dents manuelle, on doit brosser verticalement et en rouleau de la gencive vers la dent, du rouge vers le blanc. Ce geste n'est pas du tout évident et spontanément, on aurait tendance à le faire horizontalement.

La brosse à dents électrique a donc tout pour elle. Elle fait quasiment le travail à notre place. Mais certaines personnes préfèrent garder la maîtrise de leur geste ou n'aiment pas le bruit des vibrations des modèles électriques. La brosse à dents électrique coûte plus cher, même s'il y en a pour toutes les bourses.



