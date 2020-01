publié le 02/01/2020 à 18:06

C'était une promesse de campagne du candidat Macron : le reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses dentaires et auditives. L'audition attendra encore un peu, mais depuis le 1er janvier vous pouvez être totalement pris en charge sur certains de vos soins.

Les opticiens doivent désormais proposer une cinquantaine de montures différentes : 17 modèles au choix pour les adultes, 10 pour les enfants. Et, à chaque fois, dans deux coloris différents. Pour les verres, en plus de votre correction, vous pouvez demander que les verres soient traités avec un antireflet, un anti-rayure ou qu'ils soient amincis.

Si vous souhaitez une paire plus originale, de marque ou avec des verres de grande qualité, il faudra la payer de votre poche. On estime que les lunettes totalement remboursées représenteront entre 20 % et 40 % des soins d'optique vendus.

Une couronne 100 % remboursée

Pour les soins dentaires, certaines couronnes et bridges sont concernés. Si vous avez besoin d'une couronne sur une incisive par exemple, vous avez le droit à une couronne blanche 100 % remboursée, de la même teinte que vos autres dents. En revanche, pour une molaire, une dent au fond de la bouche, vous aurez droit à une couronne métallique, une dent grise.

Un conseil, si vous vous voulez absolument des soins pris en charge, demandez un devis avec l'offre 100 % santé. Votre dentiste doit vous en parler, mais on n'est jamais trop prudent.