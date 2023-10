Port de lunettes, écrans, couleur des yeux... Les idées reçues sur la vue persistent

Selon le dernier baromètre de la santé visuelle, 40% des Français pensent que ne pas mettre ses lunettes permet de faire travailler ses yeux. Cela part de l’idée erronée que nos yeux seraient comme des muscles, qu’il faudrait les faire travailler pour les renforcer. Or, "porter des lunettes ou des lentilles de contact ne les rend pas paresseux et ne les affaiblit pas, confirme la docteure Barbara Ameline, ophtalmologue et vice-présidente de la Société française d’ophtalmologie, qui regrette que 42% des Français ne portent pas leurs lunettes pour conduire, estimant que cela ne va pas les gêner, alors que 90% des informations nécessaires à la conduite passe par la vue. En plus, porter des lunettes est protecteur en cas d’accident alors qu’encore beaucoup de gens pensent le contraire".



Les effets du travail sur écran

Une autre idée largement répandue, c’est que le travail sur écran abîme les yeux. Pourtant, il ne provoque pas maladies de l’œil. Mais lorsqu’on reste longtemps devant un écran, les muscles assurant l’accommodation de près sont en permanence sollicités, ce qui peut entraîner une fatigue visuelle. De plus, en fixant quelque chose de près, on cligne moins des yeux, et c’est la raison pour laquelle on peut avoir les yeux plus secs et ressentir des picotements. Pour les reposer, on pose son regard au loin toutes les 20 minutes pendant au moins 20 secondes. Et pour relâcher les tensions oculaires, on peut aussi faire le palming. Cet exercice consiste à fermer les yeux et à poser quelques minutes la paume des mains sur les yeux de façon à les occulter sans appuyer dessus.



La myopie due aussi au manque de lumière naturelle

Les écrans peuvent aggraver la myopie chez les enfants et les jeunes adultes. "Regarder longtemps de près, que ce soit un écran ou un livre, peut effectivement la favoriser", m’a souligné l’ophtalmologue. "Mais une fois que la myopie est stabilisée chez l’adulte, ce n’est plus le cas". Chez les plus jeunes, le manque de lumière naturelle contribue aussi à la myopie, en favorisant la croissance de l’œil. Un œil myope est, en effet, un œil trop long. Un bon moyen de freiner la progression de la myopie, c’est donc d’inciter les plus jeunes à multiplier les activités en extérieur pour profiter de la lumière naturelle, au moins deux heures par jour.



Yeux clairs ou foncés, ça change quoi ?

Une autre idée fausse qui circule, c’est de croire que les yeux foncés sont moins fragiles que les yeux clairs. Qu’ils soient clairs ou foncés, les yeux sont sensibles au soleil. Les ultraviolets peuvent augmenter le risque de cataracte et endommager la rétine. D’où l’importance de porter des lunettes de soleil filtrant les UV en cas d’ensoleillement important, notamment à la montagne en hiver.

Autre chose d’assez surprenant dans le baromètre : près de 40% des Français pensent que l’on peut détecter soi-même un problème de vue. Pourtant, des maladies, comme le glaucome, ne donnent pas de symptômes à leurs débuts. Or, plus on les détecte tôt et plus vite on les prend en charge, meilleur est le pronostic visuel. Tout le monde devrait faire contrôler ses yeux par un ophtalmologue tous les 3 à 5 ans, sauf pathologie particulière, et tous les 18 mois après 50 ans", précisé la docteure Barbara Ameline.

Bon à savoir : du 12 au 21 octobre, lors des Journées de la vision, les opticiens et des orthoptistes ouvrent leurs portes pour proposer un test de vue gratuit. Pour savoir lesquels, consulter le site : Cmavue.org.