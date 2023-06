Pénuries de médicaments : ce que changent les annonces faites par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron veut en finir avec les pénuries de médicaments. En Ardèche, le chef de l'État a annoncé ce mardi 13 juin son intention de relocaliser prochainement la production de 50 médicaments. L'État va ainsi débloquer 160 millions d'euros pour financer huit projets de relocalisation : trois visent à ouvrir des lignes de production de médicaments en France à destination des services d'urgence.

Les autres projets seront dédiés à accroître la production de génériques, de certains traitements contre le cancer, de morphine et d'amoxicilline, antibiotique le plus prescrit aux enfants et qui est régulièrement en rupture de stock.



En plus de ces 50 médicaments, 400 autres seront listés comme "essentiels". Il y a des antidépresseurs, plusieurs sortes d'antibiotiques et des anxiolytiques, notamment le Xanax, fréquemment prescrit. Mais aussi des vaccins, notamment celui contre la grippe, du paracétamol, des pilules abortives, du gel pour les échographies. Sont aussi listés plusieurs substituts permettant de lutter contre les dépendances à l'alcool, aux drogues dures, ou encore des patchs de nicotine...

Pour cette (très) longue liste de médicaments dits "essentiels", l'idée est de demander aux labos de constituer des stocks de quatre mois minimum pour limiter les risques de pénurie. Depuis 2021, la loi les oblige à constituer des stocks de deux mois, pour un grand nombre de ces médicaments.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info