Comment bien nettoyer ses oreilles ?

En voulant prendre soin de ses oreilles, on fait souvent des erreurs. La plupart du temps, on pèche par excès. On a tendance à trop nettoyer ses oreilles et pas de la bonne manière. On considère fréquemment le cérumen comme quelque chose de sale. Or, cette substance, qui ressemble à de la cire pour les meubles, est utile, car elle protège le conduit auditif et aide à éliminer les microbes et les poussières. Et comme l'explique la Pr Cécile Parietti-Winkler, médecin ORL au CHU de Nancy, normalement le cérumen s’élimine tout seul. L’intérieur de l’oreille n’a donc pas besoin d’être nettoyé.

Les oreilles se nettoient toutes seules. Le cérumen est poussé vers la sortie comme s’il était sur un tapis roulant, car la peau du conduit auditif se renouvelle en permanence et s’élimine, emportant avec elle le cérumen vers l’extérieur. Il suffit juste de retirer le cérumen visible dans le pavillon de l’oreille à l’aide d’un gant humide. On peut aussi utiliser le petit doigt. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle l’auriculaire !

Ce qui favorise les bouchons de cérumen

Pourtant, il arrive qu’on ait des bouchons de cérumen. Certains facteurs favorisent leur formation. Déjà, la production de cérumen peut varier d’un individu à l’autre. Il y a aussi le port de bouchons d’oreille antibruit ou d’aides auditives qui peut gêner l’évacuation du cérumen vers l’extérieur. Et surtout, c’est paradoxal, mais c’est en voulant nettoyer ses oreilles avec des cotons-tiges qu'on repousse et tasse le cérumen au fond du conduit auditif, contre le tympan. Et c’est ainsi qu’on peut créer un bouchon.



Ne pas utiliser de cotons-tiges

Les cotons-tiges sont donc à éviter, car ils favorisent les bouchons de cérumen. Ils peuvent aussi blesser la peau du conduit auditif qui est fragile et provoquer une infection. En plus, si on enfonce trop le coton-tige, on peut perforer le tympan, qui est une membrane aussi fine que du papier à cigarette, avec là une mise en jeu de la fonction auditive.

Il ne faut rien introduire dans le conduit auditif, ni coton-tige, ni aucun autre ustensile. Les épingles à cheveux, les capuchons de stylo, on évite, car c’est dangereux. Quant aux sprays d’hygiène auriculaire, ils ne sont pas non plus utiles. En fait, plus on respecte le processus d’auto-nettoyage de l’oreille, mieux c’est.



À fuir aussi les bougies auriculaires

Que penser des bougies auriculaires censées nettoyer les oreilles et retirer les bouchons de cérumen qui sont très à la mode sur les réseaux sociaux ? Ce sont des tubes de tissu recouvert de cire. On introduit une extrémité de la bougie dans l’oreille en gardant la tête à l’horizontale et on allume l’autre extrémité qui se consume jusqu’à la zone non inflammable. Le but serait de ramollir et de faire remonter, par différence de pression, le cérumen qui se trouve dans le conduit auditif. Non seulement c’est complètement inefficace, mais en plus ça peut être dangereux, à commencer par le risque de brûlure. C’est à proscrire totalement, car cela peut être source d’infections et provoquer des dommages pour l’audition.



Alors, que faire si on a un bouchon de cérumen ?

Il est préférable de ne pas chercher à le retirer soi-même. Selon la Pr Cécile Parietti-Winkler, aucun produit censé liquéfier les bouchons de cérumen que l’on trouve en pharmacie n’est préconisé en automédication. En cas de bouchon, mieux vaut se rendre chez son médecin qui saura quelle est la bonne marche à suivre.

