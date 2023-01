Depuis la fin de la politique "zéro-Covid" en Chine, les autorités sanitaires internationales se sont grandement inquiétées des conséquences de la fin de ces restrictions dans un pays encore grandement touché par le virus. Il semblerait finalement qu'un nouveau variant, très présent aux États-Unis attire particulièrement l'attention.

Il a été nommé Omicron XBB.1.5. Pour comprendre l'origine de ce virus, il faut revenir quelques mois en arrière. Apparu fin 2021, le variant Omicron a ensuite engendré des sous-lignages composés de plusieurs mutations. Cet Omicron XBB.1.5 en fait partie et il est désormais très présent aux États-Unis. Même s'il faudra encore du temps avant de déterminer s'il est plus virulent que ses prédécesseurs, aucune donnée ne permettant à ce jour de l'assurer, il faut constater que sa vitesse de transmission n'est pas négligeable.

Mahmoud Zureik, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines a récemment indiqué à l'AFP qu'en "deux ou trois semaines, Omicron XBB.1.5 est passé de 10% à 40% des contaminations" identifiées sur toute la côte est américaine. "On ne connaît pas encore bien ses caractéristiques, mais il serait plus transmissible vu sa croissance assez fulgurante", a-t-il aussi indiqué.



En France, seulement quinze cas ont été recensés à ce jour par séquençage, tandis que plusieurs cas ont été identifiés en Chine et au Royaume-Uni.

