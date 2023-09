Quand on parle de facteur de risque de cancer, on pense au tabac avec le poumon, l’alcool avec le foie, mais on ne fait pas le lien entre un virus et un cancer. Car habituellement, un virus ça donne une infection, pas un cancer. Sauf que là, oui, les papillomavirus sont une famille d’environ 200 virus dont 12 ont été identifiés comme à risque de favoriser un cancer au niveau notamment du col de l’utérus

Virus qu’on a tous potentiellement rencontré un jour. On peut difficilement l’éviter. C’est même quasi impossible de l’éviter car 80% des femmes et des hommes y seront exposés au cours de la vie sexuelle car le papillomavirus, c’est l’infection sexuellement transmissible la plus fréquente et même le préservatif ne protège que partiellement contre ce dernier. Et la plus grande partie des contaminations se feront durant la première année de vie sexuelle.



C’est là qu’intervient le vaccin, pour nous immuniser contre les papillomavirus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte : on a un vaccin qui permet de prévenir l’apparition d’un cancer et on hésite encore ? Si on avait un vaccin efficace à 30% pour éviter le cancer du poumon, on irait tous se faire vacciner non ? Pourtant, on a un vaccin efficace pour faire disparaitre les cancers du col de l’utérus et on a encore du mal à y aller.



Une protection proche de 100% pour les enfants vaccinés

Si on vaccine les enfants et adolescents avant le début de leur vie sexuelle, on permet de garantir une protection proche de 100% contre les virus inclus dans le vaccin et des cancers correspondants. C’est pour cela qu’on recommande la vaccination chez les garçons et les filles à partir de 11 ans.

La vaccination est ensuite moins efficace. C’est pour ça qu’on ne vaccine pas à 30 ans par exemple. Si vous avez été contaminé par le virus, le vaccin ne permet pas d’arrêter le processus cancéreux qui a déjà commencé, la protection sera donc nettement moins bonne que si on vaccine au tout début, avant les tout premiers rapports.

La campagne de vaccination est proposée dans les écoles car notre couverture vaccinale est très faible. D’autres pays comme la Suède ou l’Australie font mieux que nous.

Avec une bonne couverture vaccinale c’est près de 75% de réduction des lésions précancéreuses du col de l’utérus qui donnent ensuite des cancers agressifs. Je vous rappelle aussi que ce vaccin est aussi efficace contre les verrues génitales favorisées par certains papillomavirus mais aussi d’autres cancers comme les cancers du pénis, du vagin, de la vulve ou encore de la sphère ORL, c’est-à-dire la bouche ou la gorge. Bref, la vaccination sauve des vies et je tiens à préciser que je n’ai aucun conflit d’intérêt de façon direct ou indirect avec aucun laboratoire.

On rappelle aussi qu’il n’y a aucun caractère obligatoire à cette vaccination à l’école. L’objectif ce matin était de vous informer non pas sur les croyances, ni ma conviction personnelle, mais sur ce que dit la science. Discutez-en avec votre médecin traitant ou pharmacien.