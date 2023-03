Papillomavirus : 3 questions pour comprendre l'enjeu de la vaccination

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 28 février une vaccination contre le papillomavirus gratuite dans les classes de cinquième au collège. "On va généraliser à partir de la rentrée prochaine pour les 5e", a indiqué le chef de l'État lors d'une rencontre avec des élèves dans un collège de Jarnac (Charente). "Cela permet d'éviter beaucoup de cancers", a ajouté Emmanuel Macron. Elle ne sera pas obligatoire et un accord parental sera nécessaire, a précisé l'Élysée.

1. Qu'est-ce que le papillomavirus ?

Le papillomavirus est un virus avec lequel la plupart d'entre nous - 80% de la population mondiale - allons entrer en contact au cours de notre vie sexuelle. La plupart du temps, il est éliminé par nos défenses immunitaires dans les 6 à 12 mois après l'infection et on ne s'en aperçoit absolument pas. Mais dans le cas contraire, l'infection devient chronique, des lésions précancéreuses se développent. Résultat, en France, les infections au papillomavirus (HPV) sont responsables chaque année de 3.000 cancers du col de l'utérus, 1.500 cancers ORL, 1.500 cancers de l'anus et quelques centaines de la vulve, du vagin et du pénis.

2. La vaccination est-elle efficace ?



La vaccination est efficace si on regarde ce qui se passe en Australie, pionnière en ce domaine, qui dès 2007 a lancé des campagnes de vaccination gratuite dans tous les collèges. Le pourcentage des jeunes femmes porteuses de l'infection a chuté de façon spectaculaire : en 10 ans, on est passé de 23 à 1% et l'Australie est en passe d'éradiquer le cancer du col de l'utérus.

3. Pourquoi la vaccination est si faible dans notre pays aujourd'hui ?



Il y a bien sûr les réticences classiques vis-à-vis du vaccin, son coût, une centaine d'euros, remboursé à 65% par la sécurité sociale, et puis un accès à cette vaccination qui n'était pas très simple jusqu'à maintenant. Entre 11 et 14 ans, on ne va plus beaucoup chez le pédiatre, pas souvent chez le médecin et pas encore chez le gynécologue pour les filles. Résultat : un tiers seulement des filles sont vaccinées et moins de 10% des garçons pour lesquels la vaccination est conseillée seulement depuis 2020.

