Moustiques : les sprays "naturels" sont-ils efficaces et sans risque pour la santé ?

Avec la période estivale, la saison des moustiques est ouverte ! "Les moustiques communs attaquent plus tôt le soir, à la tombée de la nuit, et la nuit. Et les moustiques tigres plus tôt dans la journée", avertit Adélaïde Robert-Géraudel, journaliste à 60 Millions de Consommateurs.



Les produits vendus en pharmacie servent essentiellement à éviter les fameuses réactions inflammatoires que l'on peut avoir après une piqûre de moustique en France. "Est-ce qu'on peut utiliser directement des produits tropicaux qui protègent mieux des piqûres du moustique tigre ?", demande Flavie Flament dans Nous Voilà Bien !

"Alors, effectivement non. Ces produits-là (tropicaux, ndlr) ne sont pas recommandés pour plein de raisons. Ce sont quand même des produits qui ne sont pas anodins (...) En général, il y a des combinaisons assez restrictives, notamment chez l'enfant, chez la femme enceinte et en nombre d'applications par jour", lui répond Adélaïde Robert-Géraudel. Il faut donc respecter les doses pour les produits non-tropicaux et les produits tropicaux. Ces derniers, "en général, sont plus concentrés, donc ils sont vraiment réservés pour les zones où il y a des risques".

Que contiennent ces nouvelles lotions ?

Ces nouvelles lotions dites naturelles, "ont toutes pratiquement le même actif végétal qui a plusieurs appellations. En fait, c'est soit l'huile d'eucalyptus hydratée cyclisée, ou bien le citriodiol ou le PMD", décrit Adélaïde Robert-Géraudel.

"Tout ça revient à peu près à la même substance, ce qui leur permet justement d'avoir un emballage vert qui véhicule des produits naturels. Bien que ce ne soit pas des produits naturels, leur actif, effectivement, est d'origine végétale", explique-t-elle.

Dans l'enquête de 60 millions de consommateurs, sur l'efficacité des produits dits naturels, "on a été plutôt, heureusement, surpris parce que dans toute la gamme qu'on a testée, il y en a qui sont tout à fait protecteurs". Parmi les marques testées par les enquêteurs du magazine, vous pouvez acheter Insectivor et Pyrel.

Peut-on les utiliser pour les enfants ?

"Honnêtement, je pense qu'effectivement aujourd'hui, on est beaucoup plus attentifs aux risques, à la fois pour la santé et pour l'environnement. Donc on a des produits qui sont quand même moins agressifs (...) il ne faut pas en mettre, notamment chez les bébés. Il faut faire attention chez l'enfant", reconnaît Adélaïde Robert-Géraudel.

"Les lotions dites vertes ce n'est jamais avant six mois (pour un bébé). Et après, ça dépend énormément des produits. On a été étonné. On pensait que c'était un peu plus simple et en fait il faut vraiment regarder l'étiquette parce qu'il y en a qui sont à partir d'un an ou de deux ans, deux ou trois ans", poursuit la journaliste de 60 millions de consommateurs.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info