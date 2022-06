Les crèmes amincissantes sont-elles vraiment efficaces ?

L'émission Nous Voilà Bien présentée par Flavie Flament s'intéresse samedi 18 juin aux crèmes amincissantes. Il faut savoir que "le principe actif phare, c'est la caféine. Les trois quarts des produits qu'on a testés s'appuient dessus", explique Sylvie Metzelard, journaliste à 60 millions de consommateurs. La caféine est très utilisée dans ces crèmes, car "ça favorise la dégradation des graisses, c'est ce qu'on appelle la fameuse lipolyse", ajoute-t-elle.

Quant aux crèmes minceur à base de silicone, "celles qui apparaissent dans les formulations des crèmes de notre échantillonnage, elles ne sont pas suspectées de perturbation endocrinienne. Le problème, c'est plutôt pour l'environnement, parce que les silicones, c'est pas du tout biodégradable", reconnaît Sylvie Metzelard.

"Les crèmes amincissantes, promettent moins de centimètres. En général, -2 cm en 15 jours. Est-ce que ça tient sa promesse ?", demande Flavie Flament dans Nous Voilà Bien ! "Alors il faut être assez clair : aucun produit qu'on a testé n'a répondu précisément à la promesse qui était inscrite sur l'emballage", poursuit la journaliste.

Quels sont les crèmes qui ont un résultat probant ?

Selon l'étude de 60 millions de consommateurs, les crèmes amincissantes qui ont les meilleurs résultats sont celles des marques Weleda et Clarins Body Fit. "Alors, après 28 jours, on a quand même 2 femmes sur 29 qui ont perdu 2 cm de tour de cuisse", révèle Sylvie Metzelard.

"C'est ça le problème : c'est qu'on a des promesses qui sont très très très survendues. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas d'homogénéité dans les types de résultats parce que d'une femme à l'autre, avec un même produit, ça peut être très différent. Ça, c'est sans doute une question de physiologie, mais aussi une question d'application de ces produits", analyse la journaliste de 60 millions de consommateurs. "Ce qui est important, c'est de bien masser du bas vers le haut et toujours faire le geste du palper-rouler", note-t-elle.

Les crèmes moins efficaces pour leur pouvoir amincissant sont "La Garancia et Linéance, il n'y a pas d'effet significatif". Et à défaut de nombreux centimètres perdus, les panélistes de 60 millions de consommateurs ont noté "une peau plus ferme et plus hydratée (chez Weleda et Esthederm, par exemple). "Chez les hommes, par exemple, il y a une amélioration de la peau d'orange chez différentes marques comme Clarins et Pierre Ricaud", ajoute-t-elle avant de conclure : "En fait, ce qui est rigolo, c'est que les marques ne revendiquent pas forcément un effet anti-cellulite qui, pourtant, peut bien exister !"

