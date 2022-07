Moustiques : comment éviter les risques de piqûres pendant l'été ?

Nous ne sommes pas tous égaux devant l’un des cauchemars de l’été : la piqûre de moustique. Précisément de la femelle moustique car il n’y a qu’elle qui pique, le sang étant nécessaire pour le développement de ses œufs et la naissance des bébés moustiques qui à leur tour viendront nous piquer.

Ils viennent surtout nous piquer plutôt que nos animaux domestiques, chat ou chien car la température de notre sang, 37 degrés, c'est ce qu’ils préfèrent. D’ailleurs, c'est une mauvaise nouvelle mais vous n’y êtes pour rien, et c’est prouvé, si vous êtes du groupe sanguin O, voire du A, vous risquez la piqûre, car le moustique est capable de détecter la signature chimique qui indique de quel groupe on est.

Il détecte même à 10 mètres de distance nos émissions de CO2 et c'est une mauvaise nouvelle pour les femmes enceintes qui en dégagent plus que les autres et sont donc des cibles privilégiées des moustiques. Tout ça on n’y peut rien, en revanche, il y a certaines choses à faire pour échapper à la piqûre.

Portez des vêtements clairs et évitez le fromage

On sait que le moustique est attiré par la sueur, donc une bonne douche peut limiter la casse. De même ayant un odorat hyper développé, il peut détecter plus de 150 odeurs différentes de notre corps et certaines l’attirent plus que d’autres, comme celle qu’on dégage après avoir bu une bière ou mangé du fromage. Même s’il a une très mauvaise vue, il y a des couleurs qui l’attirent plus que d’autres, par exemple, le rouge, le noir et le bleu marine. Donc mettez plutôt des vêtements clairs.

Ce n’est pas très estival, mais osez la chaussette, car le moustique adore piquer du côté des chevilles. Et si ce n'est pas trop dur, restez le plus possible au soleil ou à la lumière, car, là aussi, contrairement à ce qu’on croit, les moustiques détestent ça. Ils préfèrent nous attaquer quand nous sommes à l’ombre ou dans l’obscurité.

