Moustique tigre : comment s'en protéger ?

Plus de 60 départements métropolitains ont été placés en alerte rouge ce mardi 10 mai face à un retour en force du moustique tigre, lié aux fortes chaleurs. Cette espèce invasive, désormais implantée une grande partie du pays, est susceptible de transmettre des maladies graves à l'homme telles que la dengue, le chikungunya et le Zika.

Pour éviter toute infection à cause de cet insecte, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France livre sur son site quelques conseils pour se protéger. Afin de limiter sa prolifération autour de chez vous, il est d'abord recommandé de bien entretenir son jardin, de débroussailler, de tailler les hautes herbes, les haies, d'élaguer les arbres et de ramasser les déchets végétaux et les fruits tombés autant que possible.

Le moustique tigre se développe et pond autour des points d'eau stagnante tels que les encombrants, les pneus usagés ou encore les outils de jardinage. Pour éviter leur prolifération autour de chez vous, il est donc conseillé de couvrir les piscines et les réservoirs d'eau.

Au quotidien, l'ARS recommande de s'appliquer des produits anti-moustiques, notamment la journée, de porter des vêtements couvrants et amples, de faire usage de diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur. Si besoin, il est également possible d'allumer la climatisation pour repousser les moustiques tigres, qui fuient les endroits frais. Pour protéger les bébés, il est conseillé de s'équiper d'une une moustiquaire imprégnée.

