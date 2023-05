Moustique : quelles couleurs faut-il éviter de porter afin de ne pas les attirer ?

Les moustiques sont plus ou moins attirés par certaines couleurs. C'est ce que révèle une étude récente, publiée en février 2022, dans la revue scientifique Nature Communications.



Selon les informations de Sud ouest, les chercheurs ont mené une série d’expériences sur trois espèces de moustiques vecteurs de maladies : les Aedes aegypti, Anopheles stephensi et Culex quinquefasciatus. Dans l’une de leurs expériences, ils ont utilisé une soufflerie équipée de caméras afin de suivre les trajectoires de vol des moustiques. Sur le sol du tunnel, deux petits points colorés ont été posés, l’un représentant la couleur (longueur d’onde) et l’autre le témoin (blanc).

Une fois que le dioxyde de carbone exhalé par les humains a été libéré dans le tunnel, les insectes ont commencé à prêter attention aux cercles colorés. Les moustiques Aedes aegypti ont davantage été attirés par le rouge et le noir. En effet, les longueurs d’onde de l’orange au rouge sont les mêmes que celles émises par les tons de la peau humaine.

Les vêtements à motifs sont à éviter

En revanche, le bleu, le vert et le violet n'ont pas attiré les moustiques. Des expériences précédentes ont aussi révélé que les moustiques sont plus sensibles aux couleurs contrastées, par exemple un motif en damier, que par une couleur unie. En ce qui concerne la catégorie de moustique des Culex quinquefasciatus, ceux-ci ont montré un intérêt pour le violet/bleu et le rouge.

Les chercheurs ont donc conclut que les couleurs et les contrastes jouent un rôle important chez les moustiques. Cependant, ils reconnaissent que leurs expériences n'ont pas tenu compte d'autres facteurs importants comme la température, l'odeur et la sueur présente sur la peau. Néanmoins avec ces premiers éléments, il en résulte qu'il faudrait éviter de porter du noir, du rouge ou de l'orange et privilégier le blanc, le bleu ou du vert. Les motifs à carreaux rouge et noir sont à éviter à tout prix.

