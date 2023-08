Mouche noire : origine, morsure, maladie... Ce que l'on sait sur cet insecte arrivé en France

Connue des Espagnols, la mouche noire a fait son apparition dans l'Hexagone pour la saison estivale. Encore méconnu du grand public, nos voisins espagnols ont mis en garde les habitants de la présence de cet insecte depuis le 5 août. De ce que l'on sait, la mouche noire ne transmettrait pas de maladies, mais sa morsure peut-être très douloureuse.

Bien qu'aucun décès n'ait été rattaché à la morsure de cette dernière, elle peut tout de même provoquer de la fièvre, des maux de têtes ou encore des nausées, qui peuvent durer plusieurs semaines. Une hospitalisation peut être nécessaire dans certains cas. Si vous observez ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin ou à contacter le 15.

Comment éviter la morsure ?

Pour éviter de se faire mordre, l'Association nationale des sociétés de santé environnementale espagnole a conseillé d'éviter les balades en bord de rivière à l'aube ou pour le coucher du soleil. Il est notamment préférable de privilégier les vêtements sombres et amples. Si vous utilisez des répulsifs contre les moustiques, cela peut aussi vous permettre d'éviter les morsures.

Dans le cas où la mouche arriverait à vous mordre, pas de panique. "Il suffit de se passer du savon, de désinfecter les plaies et au pire de consulter un pharmacien pour demander une crème antidémangeaison", explique l'entomologiste médical et vétérinaire Gérard Duvallet au Parisien.

Plus présente en Espagne qu'en France

Dans le but d'assurer le bon développement de ses œufs, la mouche noire se nourrit du sang de ses victimes en les mordants. Ce sont ainsi les femelles de cet insecte qui sont responsables des morsures. Originaire des tropiques du continent américain, la mouche noire est arrivée en France depuis plusieurs années. On compte aujourd'hui près de 1 000 espèces différentes dans le monde.

Sur le territoire, elles sont observées seulement en été et moins nombreuses qu'en Espagne en raison de la différence des températures. Cela s'explique par son développement plus rapide à la chaleur. L'Andalousie, l'Aragon ou encore la Catalogne sont les régions touristiques les plus touchées par la mouche noire.



Rassurez-vous, selon Gérard Duvallet, cette mouche noire n'est porteuse d'aucune maladie. "Quoi qu'il arrive, l'espèce vectrice de pathologies, comme l'onchocercose ou la cécité des rivières, qui peut rendre aveugle, n'est observée qu'en Afrique de l'Ouest ", explique-t-il.