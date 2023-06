On redoute les piqûres de guêpes et de frelons dont le venin est encore plus douloureux. Pour détruire le venin, on peut approcher une source de chaleur, comme par exemple, un sèche-cheveux. Ensuite, on nettoie à l’eau et au savon et on désinfecte avec un antiseptique, ou si on n’en a pas, avec du vinaigre, chaud si possible.

En cas de piqûre d’abeille, il faut d’abord retirer le dard avec le bord plat d’un couteau ou une carte de crédit pour le faire glisser délicatement vers le point d’entrée, mais on évite la pince à épiler, qui risque de percer la glande à venin, ce qui va libérer encore plus de venin.

Attention si vous êtes allergique aux guêpes ou aux abeilles. Si on s’est fait piquer au niveau de la main, on ôte ses bagues et ses bracelets pour éviter d’être compressé en cas de gonflement. On appelle le 15 si on a été piqué dans la bouche ou la gorge en avalant quelque chose, également en cas de piqures multiples, et s’il y a des signes allergiques, comme des démangeaisons, des vertiges, un gonflement important, ou encore des difficultés à respirer.



Pensez à désinfecter la piqûre

Que ce soit une piqûre de moustique, de taon, ou une morsure d’aoûtat, on désinfecte pour éviter une mauvaise cicatrisation. On utilise de l’eau et du savon, un spray ou une lingette désinfectante ou encore un gel hydroalcoolique.



Si la piqûre démange, on peut appliquer une crème apaisante contenant un anesthésique local. Si le bouton gonfle, on opte plutôt pour un produit qui contient un antihistaminique ou de l’hydrocortisone, qui est anti-inflammatoire.