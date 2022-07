Les appareils électroniques Led U.V nommés "grill'insectes" de la marque Mortis sont appelés à être rendus en magasin. Les modèles sont reconnaissables par la référence LAMP 57. Les lots ont été commercialisés entre le 1er décembre 2021 et le mercredi 13 août 2022. Les appareils ont été vendus dans toute la France par les distributeurs Carrefour, Cora, E.Leclerc, Hyper U, Intermarché et Super U.

Ce rappel est formulé à cause d'un risque élevé de choc électrique. Si vous détenez ce produit, il ne faut surtout pas l'utiliser et essayer de rapporter au plus vite le produit au point de vente. Une fois le produit retourné, les clients pourront être intégralement remboursés. Cette procédure de rappel prendra fin le samedi 15 octobre 2022. Ce rappel conso a été publié le 13 août 2022 sur le site du gouvernement. Vous pouvez encore consulter ce site pour avoir davantage d'informations.

