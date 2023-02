Miel, gelée royale, pollen, propolis : quels sont les vrais bienfaits des produits de la ruche ?

La star des produits de la ruche, c’est évidemment le miel. Que contient-il exactement ? Plus le miel est clair, plus il contient des flavonoïdes, des substances antioxydantes, plus il est sombre comme le miel de sapin ou de châtaignier, plus il est riche en sels minéraux et en oligo-éléments. Selon ses origines florales, sa teneur en sucres diffère. Plus il est liquide, plus il contient du fructose, plus il cristallise, plus il est riche en glucose.

D’un point de vue nutritionnel, le miel est-il intéressant ? Est-il plus sain que le sucre ? Contrairement au sucre, le miel contient des vitamines et des sels minéraux, mais en quantité minime. Il faudrait en manger beaucoup pour que cela ait un impact sur nos apports quotidiens. Or, le miel est un produit sucré à consommer avec modération. Ce qui n'est pas si difficile car son goût intense et son pouvoir sucrant supérieur au sucre permettent de ne pas en manger trop.

Le miel est couramment utilisé pour adoucir la gorge ou en cas d’affection ORL. Eh bien, une synthèse d’études réalisée par l’Université d’Oxford a confirmé l’intérêt de cet usage traditionnel. Sur les affections des voies respiratoires supérieures, le miel est même plus efficace que certains médicaments en vente libre. Il écourte la durée des rhinopharyngites et diminue la fréquence des quintes de toux. Mais attention, il ne faut pas donner de miel aux nourrissons de moins d’un an car s’il est contaminé, il peut provoquer du botulisme infantile, une maladie rare mais grave.

Gelée royale, pollen, propolis... Que nous apportent-ils ?

Est-il vrai que le miel de Manuka a des propriétés exceptionnelles ? Qu’a-t-il de spécial ?

C’est un miel de grande qualité fabriqué à partir du nectar de manuka, un arbrisseau qui ne pousse qu’en Nouvelle-Zélande et en Australie. Par rapport aux autres miels, il contient un actif antimicrobien supplémentaire, le MGO, qui lui confère de très bonnes propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Mais c’est aussi un produit de luxe, beaucoup plus cher qu’un miel produit en France. Même s’ils ont été moins étudiés, certains miels de nos régions, notamment le miel de thym, ont aussi des pouvoirs similaires.

Les autres produits, comme la gelée royale, le pollen, ou la propolis ont-ils des bienfaits particuliers ? La gelée royale, aussi appelée lait des abeilles, est la nourriture exclusive de la reine de la ruche. Elle est riche en vitamines B et en minéraux. L’apiculteur et naturopathe, Roch Domerego que j’ai interviewé, la recommande en période de surmenage ou de convalescence.

Le pollen recueilli dans la ruche, lui, est riche en protéines. Quand il est frais et congelé juste après la récolte, il apporte aussi des ferments lactiques qui contribuent à rééquilibrer la flore intestinale. Ça peut aider après une prise d’antibiotiques, par exemple.

Quant à la propolis, c’est une substance résineuse issue d'arbres, utilisée par les abeilles pour construire les alvéoles dans leur ruche. Elle est dotée de propriétés antiseptiques et antivirales. Elle s’utilise à petites doses pour soulager des petits maux de la région buccale, comme les aphtes, les gingivites, les maux de gorge. Les personnes allergiques aux pollens doivent éviter de consommer de la gelée royale et de la propolis car des pollens peuvent se retrouver dedans et déclencher une réaction allergique.

