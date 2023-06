Michel Cymes : pourquoi le risque de maladies cardiovasculaires est plus élevé chez les femmes

Dans ce premier épisode, Michel Cymes explique que les maladies cardiovasculaires font huit fois plus de dégâts chez les femmes. Un chiffre pour illustrer ce propos : en cas d'attaque cardiaque, un tiers des hommes sont pris en charge dans les trois heures qui viennent au maximum. Chez les femmes, le pourcentage tombe à deux sur dix.

Le médecin fait la liste des éléments susceptibles d'expliquer cette disparité importante et conclut que les années passant, le mode de vie des femmes se rapprochant de celui des hommes, elles sont de plus en plus sujettes aux mêmes troubles. Il est donc important pour elles aussi de consulter en cas de symptôme pouvant suggérer la présence d'un problème cardiaque.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et améliorer votre bien-être. Cette semaine, le médecin s'intéresse à des problématiques qui touchent la gent féminine.

