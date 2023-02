Michel Cymes : peut-on s'empiffrer mais rester svelte en faisant du sport ?

On pense souvent que le sport est synonyme de perte de poids. Mais est-ce aussi simple que ça ? Peut-on s’empiffrer et rester svelte, pourvu que l’on fasse du sport ? Comme ça, basiquement, je dirais non. Ce qui est important, c’est de respecter une règle simple : ingurgiter moins de calories que notre corps en consomme. À cette condition-là, on peut espérer maigrir, même si on n’est pas tous logés à la même enseigne.

Prenez un marathonien qui fait 150 à 200 km de course à pied par semaine. Il brûle beaucoup mais beaucoup de calories !! Il peut donc en manger beaucoup. Et je ne vous donne pas de chiffres précis parce que d’un individu à l’autre, à effort similaire, cela peut passer du simple au double.

Alors, il y a quand même quelques données de base. On sait par exemple qu’un homme svelte de 75 kg a quand même du gras : 75 kg, ça veut dire 10 kg de graisse. Tout de même !!! Soit 70.000 calories. Pour éliminer ça, il faudrait une bonne centaine d’heures. Et en cas d’obésité, le stock est encore plus important : un homme gras de 100 kg possède 30 à 40 kg de graisse soit, attention : 210.000 calories.

Il faut maigrir pour faire du sport

Le problème c’est que tout le monde n’est pas marathonien. C’est le moins que l’on puisse dire !! Et c’est là tout le problème : parce que quelqu’un à qui on indiquerait de faire du sport et qui serait un gros mangeur devrait sacrément s’entraîner pour perdre du poids.

D’où ma réponse à votre première question : le sport seul ne suffit pas pour maigrir. Ou alors, dans des proportions de sportifs professionnels, et encore, je peux vous dire qu’en plus de l’entraînement, les pros s’astreignent à un régime cadré cohérent avec leur activité.

Faire du sport fait quand même perdre du poids puisque si on ne se bouge pas, on grossit. Mais là aussi, attention aux idées reçues : on pourrait penser qu’il faut faire du sport pour maigrir. Je dirais plutôt qu’il faut maigrir pour faire du sport.

Comprenez bien que si vous avez 10 ou 15 kg de trop, commencer à courir, même doucement, ou à aller à la salle de sport, sera un vrai calvaire. Alors que si avant de démarrer, vous essayez pendant 2 ou 3 semaines de bien réguler votre alimentation, de vous remettre à boire de l’eau, à diminuer votre ration alimentaire quotidienne, vous allez maigrir, plus ou moins, suivant votre morphologie, mais vous allez maigrir quand même.

Un peu de sport le week-end ne suffit pas

Et la, plus mince, plus fit comme on dit, il sera plus aisé de se remettre à bouger. Sans se blesser de surcroit, votre dos notamment ,et vos articulations vous remercierons de les avoir délestés de quelques kg. Ha oui, une dernière chose : il faut être régulier, ça doit devenir une hygiène de vie et si vous donnez au sport, il vous le rendra.



Je vois trop de gens ne faire « du sport » que le week-end et s’étonner de ne pas perdre un gramme. Il faut être honnête : à part la presse féminine qui, souvent, nous affirme qu’il suffit d’un peu d’exercice associé à une alimentation équilibrée. Mais ça ne suffit pas !! La vérité c’est qu’il faut en baver un peu, surveiller son alimentation, boire beaucoup d’eau, respecter des rythmes de sommeil cohérents, et avoir une vraie activité sportive.

