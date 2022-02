Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux produits bio qui ont l'avantage d'être moins soumis aux pesticide de synthèse et aux engrais chimiques et d'être meilleurs pour la santé. Ces produits sont cependant plus chers, c'est pourquoi il est nécessaire de bien prioriser.

À commencer par le lait, qui offre autant de calcium et de protéines dans ses version bio et classique mais contient beaucoup plus de vitamines dans une brique bio. Les oeufs bio sont pour leur part deux à trois fois plus dotés en oméga-3 et en vitamines.

Rayon viande, mieux vaut privilégier le poulet bio, élevé deux fois plus longtemps que ses collègues conventionnels. Enfin, la salade bio limite grandement la quantité de pesticides.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour améliorer la qualité de votre vie.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.