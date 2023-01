Si comme beaucoup de Français actuellement, vous êtes positif au Covid-19 ou vous sortez tout juste de la maladie, vous vous demandez peut-être de façon très légitime à quel moment il est préférable de reprendre une activité sportive.

D’abord, quand on est déclaré positif, un seul mot s'impose : PRUDENCE. C’est peu dire que ce virus nous fait en tourner en bourrique depuis 2 ans. Il nous réserve toujours quelque chose, ici un nouvel effet secondaire, là un nouveau variant. Donc, pendant les quelques jours qui précèdent le test qui vous apportera l’assurance que vous êtes de nouveau négatif : vous ne bougez pas, vous suivez les recommandations de votre médecin, vous essayez de gérer au mieux vos symptômes, quels qu’ils soient et vous attendez que ça passe.

Après le Covid, on peut reprendre le sport tout doucement, par exemple la course ou le vélo, mais sans faire d’efforts intenses. Un moyen de mesurer ça : vous ne devez jamais être au-delà de 70% de votre fréquence cardiaque maximale.

Reprendre ses activités d'avant un cran en-dessous

Sans symptômes, on peut reprendre progressivement mais il faut écouter son corps. En gros, si vous ressentez quelque chose de bizarre, vous consultez sans tarder. En amont, avant votre reprise, vous demandez à votre médecin ce qu’il en pense. J’insiste là-dessus : vous n’embêterez jamais votre médecin avec ce type de question, il saura vous répondre, et vous donner le bon conseil.

Un autre bon conseil : reprenez vos activités sportives d’avant, mais pas là où vous les avez laissées. Je veux dire par là que si vous êtes, par exemple, un coureur à pied, vous vous relancez mais sur des tous petits 4 ou 5 km, tout en douceur. Et vous n’élevez pas la durée et l’intensité sans avoir multiplié les séances.

À ce moment de votre reprise, mieux vaut courir 30 minutes trois fois dans la semaine, qu’une seule fois 90 minutes. C’est ce nombre de séances courtes qui sera l’indicateur pour savoir si vous pouvez, progressivement toujours, remettre un peu la gomme.

Beaucoup de sportifs se disent plus facilement essoufflés après le Covid

Il est possible que vous soyez plus facilement essoufflé après votre infection au Covid. Ce symptôme, qui peut aller jusqu’à une sensation d’oppression au niveau de la poitrine, est désormais classique, tout comme la fatigue. Dans un entretien au Parisien, le Dr Jean-Bernard Fabre, spécialiste en sciences du sport, conseille de faire des tests de capacité physique avant la reprise, notamment de capacité respiratoire.

Rassurez-vous, après le Covid, vous ne serez pas les seuls à ressentir une augmentation du niveau de fatigue voire des essoufflements qui peuvent survenir plus rapidement à l’effort. Même les sportifs de haut niveau rapportent ces symptômes lors de leur reprise. C’est tout à fait normal, vos capacités reviendront petit à petit. Dans l’intervalle, je le répète, écoutez votre corps, reposez-vous, baissez d’un ou deux crans vos niveaux de performances habituels. Et vous verrez, vous retrouverez vos sensations et votre niveau.

