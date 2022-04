Michel Cymes vous explique comment vous débarrasser des glaires

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux glaires. Cette accumulation de mucus sécrétée par la muqueuse du nez ennuie beaucoup de patients l'hiver. Pour mieux s'en débarrasser, il convient déjà d'en trouver l'origine. Qui peut être diverse.

Il peut s'agir d'une sinusite, voire d'une sinusite chronique, décelable au scanner. Les glaires peuvent aussi être le fruit d'une allergie, on parle alors de rhinite. Autre option, ils peuvent être le symptôme d'un problème à l'estomac. Les personnes en proie à des reflux gastro-oesophagien favorisent la formation de glaires.

Dans tous les cas, il est essentiel de consulter pour se faire prescrire un traitement adapté. Plus largement, quelques gestes permettent de limiter leur sécrétion : ne pas fumer, se laver régulièrement le nez et s'hydrater plus que d'habitude. Enfin, pensez à surveiller la couleur de vos glaires qui peut révéler des soucis de santé.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux petits tracas du quotidien et vous livre ses conseils pour les traiter au mieux.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.