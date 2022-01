Michel Cymes vous explique comment soulager une douleur au pouce

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux douleurs au pouce qui peuvent être particulièrement handicapantes au quotidien lorsqu'on en est victime. Les maux de pouce ont généralement trois sources : la tendinite, l'arthrose et l'arthrite.

On soigne ces douleurs à coups d'anti-inflammatoires ou via une biothérapie. À condition de faire un diagnostic précoce. L'arthrose est le fruit d'une altération du cartilage. Elle est liée au surpoids et son traitement passe une perte de poids. Enfin, la tendinite est une inflammation du tendon causée par une répétition de gestes. Un tour chez l'ostéopathe et des infiltrations sont préconisées pour en venir à bout.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux petits tracas du quotidien et vous livre ses conseils pour les traiter au mieux.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.