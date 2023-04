Michel Cymes : comment muscler les abdominaux

Dans ce troisième épisode de la semaine, Michel Cymes explique comment développer et entretenir ses abdominaux. Le médecin explique que travailler cette partie du corps n'est pas seulement un atout esthétique.

La ceinture abdominale est cruciale dans la bonne tenue du corps humain car elle permet de maintenir le système digestif et assure l'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps avec de nombreuses implications pour le dos.

Le meilleur moyen de les travailler est évidemment le gainage. Michel Cymes présente plusieurs exercices à effectuer régulièrement à la maison pour commencer à sentir la différence. Certains peuvent même se pratiquer au bureau pendant des réunions.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la musculation et vous donne ses conseils tonifier votre corps et renforcer votre masse musculaire sans vous blesser.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info