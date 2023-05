Marine Lorphelin : le tabou des troubles du comportement alimentaire

Aucun sujet tabou ici, donc on va parler des troubles du comportement alimentaires (TCA) qui peuvent vous concerner ou concerner vos proches. On peut le définir par une perturbation de la relation à l'alimentation qui devient pathologique. Ce sont de véritables maladies.

Le TCA le plus fréquent est l'hyperphagie boulimique, c'est le fait de manger beaucoup et très rapidement, un trouble qui s'accompagne souvent d'obésité. Ensuite, on a la boulimie, des crises d'hyperphagie suivies par des comportements compensatoires pour essayer d'éliminer (comme des vomissements, du sport intensif...) Et enfin il y a l'anorexie mentale, où le régime restrictif prédomine.

Ce sont des troubles fréquents. On estime que ces troubles toucheraient près d'un million de français dont la moitié qui ne seraient pas dépistés et donc pas accompagnés.

Quels signes doivent alerter ?

Soyez vigilants chez les adolescents ou les jeunes adultes. Ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille : des variations brutales de poids (perte ou prise de poids + de 10%), une disparition des règles chez la fille, une préoccupation excessive de l'alimentation avec des régimes très stricts ou un calcul des calories. Par ailleurs, les personnes touchées expriment une inquiétude importante envers leur image corporelle et souvent une mauvaise estime d'eux-mêmes.

Les TCA sont d'origine psychiques, en partie, mais c'est un peu plus complexe que ça et on ne sait pas encore très bien les expliquer. On sait que de multiples facteurs interagissent dans le développement de troubles alimentaires.

Ils touchent des personnes de base vulnérables de part des traumatismes vécus, à des pathologies intercurrentes, une personnalité fragile. Le trouble se déclenche alors à la faveur d'un nouveau traumatisme, comme une séparation, un échec, ou lors une période difficile de perturbations biologiques et psychiques, par exemple pendant l'adolescence. En fait, les personnes subissent un excès de stress psychique et essayent de reprendre le contrôle, ce qui passe par des comportements excessifs, addictifs et/ou restrictifs.

Que faire si on en souffre ou si un proche en souffre ?

Déjà essayez d'en parler à votre médecin pour qu'il évalue la situation ! Comprenez qu'un trouble du comportement alimentaire est une maladie qui peut donc se soigner, d'ailleurs la guérison est d'autant plus rapide que le traitement est précoce. Tout l'enjeu repose sur une prise en charge multidisciplinaire avec des psychiatres, des médecins, des diététiciens, associations et groupe de parole... Dans l'anorexie, les proches ont un rôle central et sont inclus dans le projet thérapeutique.

Ce n'est pas toujours facile quand on a un proche malade. En effet, les TCA peuvent être difficiles à vivre pour une famille. Mais il est essentiel qu'ils se déculpabilisent : on parle encore une fois de maladies complexes. Le plus important est de fixer un cadre et de travailler en collaboration avec les soignants.

Pour trouver de l'information complémentaire, je vous invite à consulter le site journeemondialetca.fr Et en cas de besoin, de détresse ou de question : n'hésitez pas à contacter la ligne nationale d'écoute TCA "Anorexie Boulimie Info Écoute" au 0.810.037.037.

