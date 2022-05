Comment effacer un tatouage ?

Beaucoup de personnes regrettent de s’être fait tatouer. On estime qu’environ une personne tatouée sur cinq souhaite se faire enlever un tatouage. Un prénom gravé sur son avant-bras qui désormais, rappelle une histoire ratée, un dragon devenu gênant sur le ventre, une citation "mantra" qui ne correspond plus à son état d’esprit du moment… Il y a plein de raisons de se faire détatouer.

Les demandes sont de plus en plus fréquentes. Le détatouage, c’est le corollaire de l’engouement pour le tatouage ces dernières années. Aujourd’hui, 20% des Français sont tatoués, soit deux fois plus qu’il y a dix ans. Pas étonnant qu’il y ait aussi plus de personnes qui souhaitent se faire détatouer.



Enlever un tatouage, c’est difficile. Le détatouage est un acte médical. Aujourd’hui, la technique la plus utilisée et la plus sûre, c’est le laser. Les nouveaux lasers Picoseconde sont plus puissants et plus efficaces. Ils ont un mode d’action photomécanique : ils ciblent et pulvérisent les pigments de l’encre en microparticules si fines qu’elles peuvent être éliminées par l’organisme.

Sur le Net, on peut voir de la pub pour les détatouages chimiques. Ils sont présentés comme étant plus soft que les lasers. Ces crèmes ou ces produits liquides contiennent souvent des acides, qui certes peuvent faire partir un tatouage, mais au prix d’une cicatrice et d’un risque de dépigmentation.

Entre 150 et 400 euros la séance

Le nombre de séances n’est pas seulement lié à la taille du tatouage. En fait, cela dépend surtout des encres utilisées, de leur couleur, de leur densité, et de la profondeur du tatouage. Les tatouages monochromes noirs sont les plus faciles à enlever. En général, on peut en venir à bout avec moins de 10 séances. Les plus difficiles à effacer sont ceux qui comportent plusieurs couleurs. Le vert et le bleu turquoise sont parmi les couleurs les plus résistantes. Mais avec les nouveaux lasers, on peut effacer quasiment toutes les couleurs, sauf les tons chair ou rose pâle qui virent au vert sous l’effet du laser.

Les tatouages situés dans le cou sont plus difficiles à retirer car à cet endroit la peau est fine et plus fragile. Il faut donc diminuer la puissance du laser pour éviter les cicatrices. Dans tous les cas, c’est long et il faut s’armer de patience. En fonction de la technologie laser choisie, les séances sont espacées d’un ou deux mois pour permettre l’élimination des pigments et le repos de la peau. La disparition d’un tatouage peut donc prendre un an, voire deux ans ! Et pendant le traitement, le tatouage ne doit pas être exposé au soleil.



La séance au laser n’est pas agréable, même avec de la crème anesthésiante. C’est un peu comme lorsqu’on se fait tatouer. Ensuite, ça peut tirer et on peut avoir des petites croûtes. Il faut attendre que la peau redevienne nette pour recommencer une séance. Mais à la fin, si le laser a été bien utilisé, à la bonne puissance, ça ne laisse normalement pas de cicatrices.



La séance peut coûter entre 150 et 300 euros, voire jusqu’à 400 euros avec un laser de dernière génération. Donc si une douzaine de séances sont nécessaires, la facture peut être très salée ! D’où l’importance, comme l’a conseillé le chanteur M. Pokora aux jeunes, de bien réfléchir avant de se faire tatouer. Les erreurs de jeunesse peuvent coûter cher !

